Sciopero 3 ottobre 2025 a Milano: orari metro, tram e autobus ATM
Presidi e manifestazioni potrebbero comportare deviazioni dei mezzi e blocchi stradali
È in programma per venerdì 3 ottobre 2025 uno sciopero generale nazionale che interesserà diversi settori, con forti disagi anche per i trasporti pubblici a Milano. La protesta è stata indetta da CGIL, USB, SGB, CUB e COBAS e comporterà interruzioni e riduzioni del servizio sulle linee ATM di metro, tram, autobus e filobus.
Orari dello sciopero ATM a Milano
ATM ha comunicato che lo sciopero del 3 ottobre 2025 a Milano seguirà le seguenti fasce orarie:
- Servizio non garantito dalle 8:45 alle 15:00
- Servizio non garantito dalle 18:00 fino al termine del servizio
Nelle fasce di garanzia, quindi prima delle 8:45 e tra le 15:00 e le 18:00, i mezzi pubblici dovrebbero circolare regolarmente. Tuttavia, non si escludono riduzioni delle corse e ritardi, soprattutto in concomitanza con le manifestazioni cittadine.
Cortei e manifestazioni a Milano
Lo sciopero generale del 3 ottobre 2025 non riguarderà solo i trasporti: a Milano sono previsti cortei e presidi che potrebbero causare ulteriori deviazioni delle linee ATM.
Alcune strade centrali e arterie di collegamento saranno interessate dalle manifestazioni, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità e alle corse dei mezzi.
ATM invita gli utenti a consultare in tempo reale gli aggiornamenti disponibili sulla app ufficiale e sul canale X (Twitter) dell’azienda.
Consigli per i cittadini
Per ridurre i disagi legati allo sciopero mezzi del 3 ottobre 2025, i cittadini di Milano possono:
- pianificare gli spostamenti considerando le fasce orarie di garanzia;
- utilizzare mezzi alternativi come bike sharing, monopattini o car sharing;
- seguire gli aggiornamenti in tempo reale sull’app ATM e sui canali ufficiali.
