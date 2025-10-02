SCIOPERI

Presidi e manifestazioni potrebbero comportare deviazioni dei mezzi e blocchi stradali

È in programma per venerdì 3 ottobre 2025 uno sciopero generale nazionale che interesserà diversi settori, con forti disagi anche per i trasporti pubblici a Milano. La protesta è stata indetta da CGIL, USB, SGB, CUB e COBAS e comporterà interruzioni e riduzioni del servizio sulle linee ATM di metro, tram, autobus e filobus.

Orari dello sciopero ATM a Milano

ATM ha comunicato che lo sciopero del 3 ottobre 2025 a Milano seguirà le seguenti fasce orarie:

Servizio non garantito dalle 8:45 alle 15:00

Servizio non garantito dalle 18:00 fino al termine del servizio

Nelle fasce di garanzia, quindi prima delle 8:45 e tra le 15:00 e le 18:00, i mezzi pubblici dovrebbero circolare regolarmente. Tuttavia, non si escludono riduzioni delle corse e ritardi, soprattutto in concomitanza con le manifestazioni cittadine.

Cortei e manifestazioni a Milano

Lo sciopero generale del 3 ottobre 2025 non riguarderà solo i trasporti: a Milano sono previsti cortei e presidi che potrebbero causare ulteriori deviazioni delle linee ATM.

Alcune strade centrali e arterie di collegamento saranno interessate dalle manifestazioni, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità e alle corse dei mezzi.

ATM invita gli utenti a consultare in tempo reale gli aggiornamenti disponibili sulla app ufficiale e sul canale X (Twitter) dell’azienda.

Consigli per i cittadini

Per ridurre i disagi legati allo sciopero mezzi del 3 ottobre 2025, i cittadini di Milano possono:

pianificare gli spostamenti considerando le fasce orarie di garanzia ;

; utilizzare mezzi alternativi come bike sharing, monopattini o car sharing ;

; seguire gli aggiornamenti in tempo reale sull’app ATM e sui canali ufficiali.

