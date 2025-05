SCIOPERI

Sciopero 28 maggio 2025 dei voli aerei easyJet dalle ore 13:00 alle ore 17:00 con ritardi e cancellazioni dei voli non garantiti.

Il 28 maggio 2025 è in programma uno sciopero dei voli aerei easyJet che coinvolgerà il personale navigante della compagnia. L’agitazione, proclamata dal sindacato USB Lavoro Privato, avrà una durata di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00, e potrebbe causare ritardi e cancellazioni nei principali aeroporti italiani.

Le motivazioni della protesta riguardano richieste su condizioni contrattuali, sicurezza operativa e tutele professionali per il personale di bordo. Anche se lo sciopero è limitato nel tempo, l’impatto sulle operazioni potrebbe essere significativo.

Sciopero 28 maggio 2025 voli aerei

Lo sciopero del 28 maggio 2025 dei voli aerei easyJet è previsto tra le ore 13:00 e le ore 17:00. Tuttavia, non sono da escludere ripercussioni anche nelle ore precedenti o successive, per via di disagi organizzativi e operativi legati alla gestione degli equipaggi e degli aeromobili.

Enac voli garantiti sciopero 28 maggio 2025

Secondo le disposizioni dell’ENAC, durante gli scioperi nel settore aereo devono essere assicurati alcuni voli minimi garantiti.

Per lo sciopero del 28 maggio 2025 dei voli aerei easyJet, saranno garantiti tutti i voli programmati tra le ore 7:00 e le ore 10:00 e tra le ore 18:00 e le ore 21:00, ovvero le cosiddette fasce di garanzia.

Sono inoltre assicurati tutti i voli intercontinentali e quelli in collegamento da e per le isole italiane. L’elenco ufficiale completo è consultabile sul sito di ENAC, ma è sempre raccomandabile verificare direttamente con EasyJet lo stato del proprio volo.

Cosa fare in caso di sciopero EasyJet?

Chi ha prenotato un volo con EasyJet per il 28 maggio 2025 deve controllarne con frequenza lo stato tramite il sito ufficiale o l’applicazione mobile. È consigliabile presentarsi in aeroporto con largo anticipo.

Anche se il volo non rientra nella fascia oraria dello sciopero, per gestire con maggiore serenità eventuali cambi di programma. In caso di cancellazione o ritardo prolungato, è importante conservare tutta la documentazione di viaggio e le ricevute delle spese sostenute, utili per eventuali richieste di rimborso o risarcimento.

