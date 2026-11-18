SCIOPERI

Lo sciopero del 20 novembre 2026 potrebbe rallentare la movimentazione delle merci in Italia. La mobilitazione generale della CGIL coinvolge porti, magazzini e logistica, mentre ferrovie e trasporto aereo restano esclusi. Per imprese, autisti e spedizionieri il nodo sarà capire dove potranno verificarsi rallentamenti e quali collegamenti resteranno operativi.

Sciopero 20 novembre: cosa succede nei porti e nei magazzini

Venerdì 20 novembre i lavoratori dei settori interessati potranno aderire all’astensione secondo le modalità previste dalle rispettive categorie. Nei porti, le operazioni di carico e scarico potrebbero subire ritardi; nei magazzini e nelle piattaforme distributive, eventuali assenze potrebbero incidere sulla preparazione e sullo smistamento delle spedizioni.

La proclamazione, tuttavia, non equivale a un fermo totale delle attività. L’impatto dipenderà dalle adesioni effettive, dall’organizzazione delle singole aziende e dai servizi che dovranno essere garantiti.

Autotrasporto: non tutti i camion si fermano

Anche i conducenti dipendenti delle imprese di autotrasporto possono partecipare alla mobilitazione. Non significa però che il 20 novembre tutti i camion resteranno parcheggiati: la protesta riguarda i lavoratori aderenti, non un blocco generalizzato della circolazione dei mezzi pesanti.

Per chi deve consegnare o ritirare merci è quindi importante confrontarsi con vettori, terminal e operatori logistici.

Perché i treni sono esclusi dallo sciopero CGIL

Il settore ferroviario, compresi i servizi merci, e quello aereo sono stati esclusi dalla mobilitazione CGIL dopo l’intervento della Commissione di Garanzia. Ma l’assenza dei ferrovieri da questa protesta non assicura la regolarità di tutti i collegamenti.

Tra le 21 di venerdì 20 e le 20 di sabato 21 novembre è infatti previsto uno sciopero ferroviario separato, proclamato da altre organizzazioni sindacali, che può interessare anche il trasporto delle merci.

Sciopero autotrasporto 7 dicembre: USB annuncia una nuova protesta

USB ha annunciato l’intenzione di proclamare uno sciopero nazionale dell’autotrasporto per il 7 dicembre, insieme a uno stop agli straordinari dal 2 dicembre. La mobilitazione non risulta ancora formalmente proclamata e resta distinta dallo sciopero CGIL del 20 novembre.