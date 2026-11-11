SCIOPERI

Sciopero 20 novembre 2026, cambia il quadro per chi deve viaggiare: non tutti i trasporti saranno coinvolti nella mobilitazione.

Il documento della Commissione Garanzia Sciopero sulle esclusioni chiarisce quali settori restano fuori e quali aziende del trasporto pubblico locale non rientrano nell’agitazione.

Una distinzione fondamentale per pendolari, studenti e lavoratori che stanno organizzando gli spostamenti di venerdì.

Sciopero 20 novembre: aerei e treni esclusi

La novità più importante riguarda tre comparti: trasporto aereo, trasporto ferroviario e trasporto merci su rotaia sono esclusi integralmente dallo sciopero generale indicato nel documento. L’esclusione dallo sciopero vale per il settore nel suo complesso, non soltanto per alcune imprese o tratte.

Questo non significa, però, che ogni viaggio sia automaticamente al riparo da disagi. Eventuali proteste separate, problemi operativi o modifiche ai servizi devono essere verificati attraverso i canali ufficiali dei vettori.

Attenzione, è previsto uno sciopero treni dalle ore 21:00 di venerdì 20 novembre alle ore 20:00 di sabato 21 novembre I viaggiatori sono quindi invitati a verificare gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie prima della partenza.

Sciopero 20 novembre 2026: quali autobus, tram e metro sono esclusi

Per il trasporto pubblico locale la situazione è diversa: l’esenzione dallo sciopero riguarda aziende precise, non l’intero comparto. Tra quelle indicate figurano ATM a Milano, GTT a Torino, SAD a Bolzano, Trentino Trasporti a Trento e ATVO nell’area di Venezia.

Nell’elenco compaiono anche EAV e ANM a Napoli, AMTAB e Ferrotramviaria a Bari, Ferrovie Sud Est tra Bari, Taranto e Lecce, Ferrovie del Gargano a Foggia e Ferrovie della Calabria nelle aree di Catanzaro e Cosenza.

Sono inoltre escluse Ferrovie Udine Cividale, Sistemi Territoriali a Rovigo, Trasporto Ferroviario Toscano ad Arezzo e Ferrovia Adriatico Sangritana in Abruzzo.

Cosa devono controllare i passeggeri

La presenza di un’azienda nell’elenco delle esclusioni dallo sciopero significa che non partecipa a questa specifica proclamazione. Non è invece una garanzia assoluta di regolarità di ogni corsa, soprattutto in presenza di iniziative sindacali distinte.

Chi deve prendere autobus, metropolitana o tram farebbe bene a verificare gli avvisi pubblicati dal proprio gestore prima di uscire di casa. Lo stesso vale per chi ha prenotato un viaggio in treno o in aereo.

Per gli utenti, la verifica decisiva riguarda sempre il nome dell’operatore che effettua il servizio.

Lo sciopero generale del 20 novembre non blocca automaticamente tutti i mezzi di trasporto. Per capire se il proprio collegamento può essere coinvolto, bisogna distinguere tra settori esclusi, aziende esentate e possibili altre agitazioni.