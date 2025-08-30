SCIOPERI

Sciopero treni il 4 e 5 settembre 2025 dalle ore 21:00 di giovedì 4 settembre 2025 alle ore 18:00 di venerdì 5 settembre 2025 che coinvolge anche i viaggiatori sui treni Italo.

Durante lo sciopero sono possibili cancellazioni e ritardi dei treni. Per ridurre i disagi ai passeggeri, la Italo ha pubblicato l’elenco ufficiale dei treni garantiti Italo.

Sciopero treni 4 e 5 settembre 2025: treni garantiti Italo

Durante lo sciopero treni nazionale, numerosi treni potrebbero essere soppressi o subire modifiche. In base alla normativa sui servizi minimi essenziali, Italo ha predisposto una lista di treni garantiti che circoleranno regolarmente.

Questi treni comprendono sia le tratte di lunga percorrenza che quelle più utilizzate dai pendolari, così da assicurare la mobilità nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Elenco treni garantiti Italo durante lo sciopero

Per i passeggeri dei treni Italo che devono viaggiare durante lo sciopero treni del 4 e 5 settembre 2025, è disponibile l’elenco ufficiale con tutti i treni garantiti:

Consulta l’elenco dei treni garantiti Italo: PDF ufficiale treni garantiti

Il file riporta in dettaglio orari e tratte dei treni garantiti, consentendo ai viaggiatori di pianificare lo spostamento ed evitare cancellazioni improvvise.

Consigli passeggeri Italo

Chi deve affrontare un viaggio con Italo nei giorni dello sciopero treni dovrebbe:

Verificare se il proprio treno rientra tra i treni garantiti Italo .

se il proprio treno rientra tra i . Controllare aggiornamenti in tempo reale sul sito e sull’app ufficiale.

sul sito e sull’app ufficiale. Prevedere eventuali tempi extra per coincidenze e spostamenti , considerando possibili ritardi.

, considerando possibili ritardi. Periodo dello sciopero treni Italo : dalle 21:00 del 4 settembre alle 18:00 del 5 settembre 2025.

: dalle 21:00 del 4 settembre alle 18:00 del 5 settembre 2025. Treni garantiti Italo : disponibili nell’elenco ufficiale in PDF.

: disponibili nell’elenco ufficiale in PDF. Assistenza viaggiatori: sito web Italo, app e call center dedicato.

