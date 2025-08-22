MOBILITÀ

Il weekend del controesodo segna la fine delle vacanze per molti italiani, chiamati a rientrare in città in vista della ripresa delle attività lavorative. Dallo scorso 25 luglio, data che ha dato ufficialmente il via all’esodo estivo, Anas ha registrato oltre 203 milioni di spostamenti sulla rete stradale e autostradale.

La mobilità estiva non si concentra soltanto nei fine settimana: il flusso di viaggiatori interessa l’intera settimana, con milioni di automobilisti in movimento ogni giorno. Secondo i dati, due spostamenti su tre avvengono nei giorni feriali, mentre i weekend restano i momenti di maggiore affluenza, con un primo picco già registrato all’inizio di luglio.

Controesodo: cosa aspettarsi questo fine settimana

Per il tanto temuto controesodo, sulla rete Anas questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento per i rientri verso le grandi città del Centro-Nord: in base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 255mila spostamenti di autoveicoli.

Nello specifico, Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso:

nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto

nella mattinata di domani, sabato 23 agosto

nell’intera giornata di domenica 24

Attesi inoltre spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura.

Per il grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672).

Dove è previsto maggior traffico per il controesodo

Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese:

la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria;

le Autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in Sicilia;

la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna;

la statale 148 “Pontina” nel Lazio;

l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia;

le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord: i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la statale 45 “di Val Trebbia” in Liguria, la statale 26 “della Valle D’Aosta” e la statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 “di Alemagna” in Veneto.

Infine, il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 agosto dalle 7 alle 22.

Alla guida con prudenza

Il weekend che sancisce la fine delle vacanze estive porta con sé un’ondata di rientri, e con essa l’inevitabile aumento del traffico sulle principali arterie stradali. Per questo, l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, rivolge un appello accorato agli automobilisti. Il suo invito è alla massima prudenza, con un focus particolare sulla sicurezza e sulla pianificazione dei viaggi, per garantire un rientro sereno e senza incidenti:

“Gli italiani si avviano a tornare a casa dalle vacanze per riprendere la propria quotidianità e le attività lavorative. Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. In queste ore si concentrano numerosi spostamenti, anche a livello locale, con un forte volume di traffico, soprattutto sulle strade statali nei pressi dei centri abitati. Invito a rispettare i limiti di velocità e a pianificare gli spostamenti. Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri”- conclude Gemme.

