Ryanair, nuovi voli da Rimini, Parma e Forlì
Nove rotte in più e oltre 700mila passeggeri attesi
Da Ryanair nuovi voli in Emilia Romagna. Annuncia nove nuove rotte dagli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì per l’estate 2026.
Per il lancio delle nuove rotte, la compagnia ha messo in vendita biglietti a partire da 29,99 euro.
Ryanair punta in particolare sui tre scali regionali dopo la decisione della Regione di abolire l’addizionale comunale da 6,50 euro a partire dal prossimo 1° gennaio. Una scelta che, secondo il vettore, permetterà di aumentare collegamenti e passeggeri.
Le novità riguardano soprattutto le nuove destinazioni. Da Forlì saranno attivati i collegamenti con Cagliari e Londra Stansted. Da Parma si potrà volare verso Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted. Rimini ha invece quattro nuove rotte: Breslavia, Manchester, Colonia e Catania.
Ryanair prevede che i tre scali regionali possano arrivare a oltre 700mila passeggeri all’anno. Con una crescita stimata del 50%.
Per l’estate 2026 la compagnia metterà a disposizione oltre 5,3 milioni di posti in Emilia Romagna.
La Regione arriverà così a 83 rotte complessive:
- 63 da Bologna
- 3 da Forlì
- 5 da Parma
- 12 da Rimini
La crescita annunciata da Ryanair è legata alla scelta della Regione Emilia Romagna di eliminare l’addizionale comunale da 6,50 euro negli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì.
Una decisione che Ryanair considera decisiva per sostenere la crescita dei tre scali.
Ryanair prevede che i tre scali regionali possano arrivare a oltre 700mila passeggeri all’anno. Con una crescita stimata del 50%.
Nuovi voli Ryanair
Il programma S26 da record di Ryanair in Emilia Romagna offrirà:
- Oltre 7 milioni di passeggeri all’anno
- Oltre 5 milioni di passeggeri S26 (+5%)
- 83 percorsi totali:
- 63 di Bologna inc. 1 nuovo a Castellon.
- 3 a Forlì, incl. 2 novità per Cagliari e Londra Stansted
- 5 a Parma, di cui 3 nuove a Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted.
- 12 a Rimini, di cui 4 nuove a Breslavia, Manchester, Colonia e Catania.
- Oltre 250.000 posti aggiuntivi all’anno (+50%) nella regione Emilia-Romagna
- Oltre 700.000 passeggeri all’anno (+50%) nell’Emilia-Romagna regionale
Per il lancio delle nuove rotte, la compagnia ha messo in vendita biglietti a partire da 29,99 euro.
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