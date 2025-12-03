MOBILITÀ

Per anni, i pendolari romani hanno dovuto fare i conti con ritardi cronici e un servizio di trasporto pubblico locale (TPL) spesso al di sotto delle aspettative. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ora chiuso un capitolo importante di questa storia, accettando formalmente gli impegni proposti da Atac (Azienda Tramvie e Autobus del Comune), l’azienda pubblica dei trasporti di Roma.

Il procedimento, avviato nel febbraio scorso, era focalizzato sulla presunta violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo. L’accusa mossa dall’Autorità era significativa: Atac avrebbe sistematicamente mancato di raggiungere gli obiettivi di qualità e quantità previsti per il trasporto pubblico locale, sia quello di superficie che quello sotterraneo, nel triennio compreso tra il 2021 e il 2023, omettendo di fornire agli utenti adeguati risarcimenti o un riequilibrio tariffario per i disagi subiti.

L’azienda ha espresso un giudizio positivo sulla delibera, considerandola il frutto di un dialogo proficuo che ha permesso non solo di risolvere le criticità emerse negli anni passati, ma anche di definire il lancio di nuovi servizi e un generale miglioramento nel rapporto con l’utenza. Approfondiamo.

Ritardi e disservizi Atac: rimborsi fino a 10 euro

L’epilogo del confronto con l’Antitrust si traduce in un indennizzo economico a favore dei passeggeri. La somma complessiva che Atac dovrà destinare ai rimborsi supera i 3 milioni di euro.

Più nel dettaglio, questo ristoro sarà distribuito a tutti i passeggeri che risultano in possesso di un abbonamento annuale Metrebus valido almeno per un giorno nel corso del 2024.

Nello specifico, l’indennizzo base riconosciuto a ogni abbonato annuale ammonta a 5 euro. L’accordo, tuttavia, prevede un potenziamento di questa cifra: coloro che hanno avuto un abbonamento attivo per almeno un’altra annualità nel triennio contestato, ovvero durante il periodo 2021-2023, riceveranno infatti ulteriori 5 euro, raddoppiando di fatto il rimborso.

L’innovazione digitale: rimborsi elettronici e in tempo reale

Oltre alla compensazione retroattiva, Atac si è impegnata a inaugurare un sistema di indennizzo proattivo e del tutto innovativo nel panorama del TPL. Attraverso la sua applicazione mobile, l’azienda implementerà una funzionalità che consentirà ai titolari di abbonamento annuale Metrebus di ricevere una compensazione in tempo reale per i disservizi subiti.

Qualora il mezzo di trasporto utilizzato dovesse accumulare un ritardo superiore ai 15 minuti, l’utente avrà diritto a un rimborso di 0,50 euro. Questa somma non sarà erogata in contanti, ma sarà accreditata su un apposito borsellino elettronico integrato nell’app Atac.

Il credito accumulato in questo wallet digitale potrà essere successivamente impiegato per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio, utilizzabili sia per il titolare che per terze persone.

Investimenti in sicurezza e trasparenza

Gli impegni sottoscritti da Atac includono anche misure strutturali volte a potenziare l’efficienza e la sicurezza del servizio TPL. L’azienda destinerà un investimento annuale di 2,6 milioni di euro per l’assunzione di nuovi operatori e per la formazione di parte del personale già in servizio. Questi operatori saranno specificamente destinati a presidiare le stazioni della metropolitana con il ruolo di agenti di stazione.

Inoltre, l’azienda capitolina si focalizzerà sul rafforzamento della comunicazione con l’utenza, garantendo maggiore visibilità a servizi fondamentali per migliorare l’esperienza di viaggio e già presenti sul proprio sito ufficiale, come la funzione per il calcolo del percorso e la prenotazione degli ausili di traslazione destinati alle persone con ridotta mobilità.

Infine, sarà adottato un rigoroso programma di compliance aziendale, ideato per monitorare costantemente e prevenire attivamente qualsiasi comportamento che possa ledere i diritti dei consumatori.

La risposta di Atac: verso l’ottimizzazione del servizio TPL

Il direttore generale di Atac, Paolo Aielli, ha interpretato la decisione dell’AGCM come una spinta per accelerare il profondo processo di trasformazione intrapreso dall’azienda negli ultimi anni.

Questo cambiamento è radicato nella digitalizzazione dei processi, nella scelta di porre il consumatore al centro delle decisioni e in massicci investimenti sia nei mezzi che nelle infrastrutture.

Aielli ha sottolineato come i risultati di questa evoluzione siano già in parte percepibili, citando l’introduzione dei nuovi autobus, mentre altri benefici si concretizzeranno a breve, come l’arrivo dei nuovi tram e lo sviluppo potenziato dell’app Atac.

Questa applicazione, oltre a offrire servizi avanzati di geolocalizzazione, diventerà la piattaforma chiave per erogare il sistema di rimborsi previsto dalla delibera Antitrust in caso di disservizio, stabilendo di fatto un nuovo patto di responsabilità con la città.

