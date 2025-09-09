MOBILITÀ

Settembre, l’estate volge al termine e la campanella che incombe non è sempre il suono più melodioso per gli animi vacanzieri. Ma zaino in spalla, prima di cadere nel panico della corsa contro il tempo per non perdere la prima ora, ecco una notizia che potrebbe addolcire il rientro scolastico: Roma Capitale ha deciso di agevolare gli spostamenti degli studenti con un piano di trasporto pubblico locale (TPL) potenziato.

L’obiettivo è chiaro: favorire gli spostamenti dei giovani passeggeri, in modo che arrivino a destinazione freschi e pronti, senza trasformare ogni mattina in una maratona.

Un vero programma a sostegno della mobilità scolastica, con corse intensificate e nuove agevolazioni pronte a entrare in scena in due fasi distinte, a partire dal 10 settembre, al fine di garantire un servizio TPL più efficiente e adeguato alle specifiche esigenze del mondo della scuola.

Dall’aumento delle corse degli autobus all’agevolazione sugli abbonamenti per gli under 19: scopriamo tutte le novità previste per il trasporto scolastico romano.

Trasporto scolastico romano: cosa cambia dal 10 settembre

Le prime concrete novità per il sistema di trasporto pubblico si manifesteranno già mercoledì 10 settembre.

In merito, Atac ha annunciato l’introduzione di corse supplementari specificamente orientate al mondo scolastico per la linea 96, che congiunge Corviale alla stazione Ostiense, con l’intento di ottimizzare i percorsi degli studenti.

Nello stesso giorno, la linea 555, che collega il capolinea di Pantano della Metro C con la stazione FL2, introdurrà un nuovo schema orario feriale, sempre calibrato sulle esigenze scolastiche. Un’innovazione di rilievo per questa linea sarà l’anticipo della prima corsa mattutina da Ponte di Nona (via Forlanini) alle ore 5:35, un cambio significativo rispetto all’orario precedente delle 6:00, garantendo così un margine temporale più ampio per gli spostamenti del mattino.

Dal 15 settembre: espansione del servizio TPL

La seconda fase di aggiornamenti entrerà in vigore dal 15 settembre. A partire da questa data, prenderanno il via le corse speciali destinate agli studenti delle linee 74 e 765, essenziali per la zona scolastica di Vigna Murata.

Contestualmente, per ottimizzare la copertura per gli studenti e ridurre la frequenza tra un mezzo pubblico e l’altro, la linea 508, che congiunge Ponte Mammolo della Metro B con Piazza Mondavio/Giardini di Corcolle, adotterà una nuova tabella oraria feriale. Queste modifiche includeranno lo slittamento di una partenza pomeridiana da Ponte Mammolo dalle 14:16 alle 14:20 e l’aggiunta di una corsa extra, anch’essa con partenza da Ponte Mammolo, alle 14:37.

Orari feriali “scolastici” variabili in base alle esigenze di scuole e istituti

Si sottolinea che il cronoprogramma attuale non è da intendersi come definitivo.

Gli orari delle tratte potrebbero, infatti, subire ulteriori adeguamenti e modifiche in risposta alle segnalazioni e alle esigenze che scaturiranno direttamente dagli istituti scolastici, una volta che l’attività didattica sarà a pieno regime.

Agevolazione: abbonamenti annuali a 50 euro per gli under 19

A ulteriore supporto della mobilità giovanile, anche per quest’anno Atac conferma la disponibilità di un abbonamento annuale pensato per i minori di 19 anni, offerto a una tariffa di 50 euro.

Il titolo di viaggio, valido dodici mesi e rinnovabile alla scadenza, apre le porte all’intera rete di trasporti pubblici capitolina.

Più nel dettaglio, la sua vasta validità comprende l’intera offerta di bus, filobus e tram, il sistema metropolitano, la ferrovia urbana Termini-Centocelle, e le linee ferroviarie regionali Roma-Civita-Viterbo e Metromare.

Un punto di forza notevole risiede nella sua fruibilità anche sui mezzi Cotral e sui convogli Trenitalia, a condizione che gli spostamenti avvengano interamente all’interno del territorio comunale di Roma.

Attenzione: per accedere a questa opportunità, sono però indispensabili tre requisiti: non aver compiuto i 19 anni, essere residenti a Roma e aver completato la registrazione sul portale MyAtac (atac.roma.it).

Potrebbe interessarti: Gite scolastiche: nuova misura per aumentare la sicurezza su bus e pullman