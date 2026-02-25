MOBILITÀ

I punti di ricarica elettrica accessibili tramite App Telepass aumentano con l’ingresso di 1.000 colonnine Repower distribuite sul territorio nazionale.

Con l’ingresso delle nuove colonnine Repower, i punti di ricarica elettrica disponibili tramite App Telepass superano i 56.000 su tutto il territorio nazionale.

La partnership tra Telepass e Repower estende la rete nei principali centri urbani e lungo le direttrici extra-urbane, ampliando l’accesso ai servizi di ricarica per gli utenti elettrici.

1.000 nuovi punti di ricarica elettrica Repower integrati nell’App

I nuovi punti di ricarica elettrica Repower sono distribuiti in tutta Italia presso destination point e location strategiche, tra cui ristoranti, hotel e parcheggi. Si tratta di infrastrutture pensate per inserirsi nei principali luoghi di vita e di viaggio, favorendo una ricarica comoda durante le soste quotidiane.

Grazie all’integrazione nell’app Telepass, gli utenti possono:

individuare i punti di ricarica elettrica più vicini tramite mappa interattiva;

più vicini tramite mappa interattiva; verificare la disponibilità in tempo reale;

attivare la ricarica direttamente dallo smartphone;

pagare il servizio senza tessere o contratti aggiuntivi.

Le colonnine Repower sono compatibili con tutti i modelli di veicoli elettrici, disponibili fino a 24 ore su 24 e alimentate da energia certificata da fonti rinnovabili. Le potenze arrivano fino a 30 kW in corrente continua (DC).

Oltre 56.000 punti di ricarica elettrica in Italia in un’unica rete interoperabile

Con le 1.000 colonnine Repower integrate nell’App, i punti di ricarica elettrica disponibili tramite Telepass superano i 56.000 in Italia.

La crescita riguarda le aree urbane. Interessa anche i punti di sosta lungo le principali direttrici extra-urbane. L’accesso avviene attraverso un’unica applicazione. Senza ulteriori strumenti. Senza contratti aggiuntivi.

Sviluppo della rete di punti di ricarica elettrica

L’ingresso delle colonnine Repower estende i punti di ricarica elettrica disponibili nell’App Telepass. L’integrazione si aggiunge ai servizi già presenti sulla piattaforma e rafforza la copertura tra aree urbane e direttrici extra-urbane.

“Rendere la ricarica elettrica semplice e accessibile è una condizione fondamentale per accompagnare sempre più persone verso una mobilità a minore impatto. Con Repower aggiungiamo nuovi punti di ricarica elettrica alla nostra rete interoperabile, ampliando le possibilità di scelta per i clienti e portando il servizio nei principali luoghi di vita e di viaggio, con un’esperienza integrata e immediata”, ha commentato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass.

“La partnership con Telepass potenzia il network Repower Charging Net – ha dichiarato Ambrogio Cassini, responsabile E-Mobility in Repower Italia –. Questa collaborazione rappresenta un vantaggio per gli host aderenti al circuito e conferma la volontà di mettere al centro il driver elettrico, ampliando i punti di accesso al network”.

Come trovare i punti di ricarica elettrica sull’App Telepass

Per utilizzare i punti di ricarica elettrica Repower è sufficiente accedere all’App Telepass, consultare la mappa e selezionare l’infrastruttura desiderata. Il sistema consente di avviare la ricarica e gestire il pagamento in pochi passaggi. L’accordo tra Telepass e Repower rafforza così la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica, contribuendo alla crescita di un’infrastruttura sempre più capillare, interoperabile e integrata nel sistema della mobilità italiana.

