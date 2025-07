MOBILITÀ

Le previsioni meteo di questo fine luglio arrivano in concomitanza dell’esodo estivo (vedi il bollettino del traffico per l’ ultimo weekend di luglio qui ) ma, in vista delle partenze per questa estate 2025, il tempo atmosferico non sembra essere dalla parte degli automobilisti.

Il meteo subirà infatti un brusco cambiamento, generando un contrasto netto con il caldo africano che ha dominato finora.

Previsioni meteo: in arrivo aria fresca

Un’ondata di aria fresca è dunque in arrivo nel nostro Paese, avvicinandosi al Nord Italia e aprendo la strada a una perturbazione più strutturata che, spinta da una bassa pressione in discesa dal Nord Europa, si estenderà progressivamente su gran parte del Paese.

A confermare il quadro è Ivan Gaddari, meteorologo senior, che per le previsioni meteo di fine luglio, parla di sette giorni di refrigerio. Una sorta di pausa che, pur non segnando la fine dell’estate, offre una tregua dal caldo estremo. Secondo Gaddari, però, agosto potrebbe riservare nuove e ondate di calore, lasciando intuire che la stagione estiva sia ben lontana dal concludersi.

Calo delle temperature

Dal team del Meteo Giornale, anche il fisico Davide Santini lancia un messaggio rassicurante a proposito delle prossime previsioni meteo: “Le temperature caleranno. E se dovesse arrivare la pioggia dove vi troverete, pazienza, passerà in fretta. Siamo pur sempre in estate”. Un punto di vista che rincuora soprattutto chi ha in programma giornate di relax, sia in casa che in villeggiatura.

Venerdì ultima giornata critica per il caldo

Mauro Meloni, meteorologo senior e noto per i suoi aggiornamenti meteorologici, evidenzia come il grande caldo, alimentato dalla presenza dell’alta pressione africana, stia per essere interrotto. Le previsioni meteo accertano che venerdì sarà l’ultima giornata critica, con picchi termici superiori a 40°C in aree come il Centro-Sud della Sardegna, la Sicilia, l’entroterra della Calabria e tratti costieri, ma anche su Basilicata, Molise, l’interno della Campania, la Puglia e l’Abruzzo.

Previsioni meteo: forti temporali al nord

Le condizioni atmosferiche cambieranno però radicalmente già nel fine settimana. Le previsioni meteo di Andrea Meloni, coordinatore e fondatore di meteogiornale.it e tempoitalia.it, mettono in guardia dal possibile arrivo di temporali anche molto intensi sul Nord Italia, a partire da oggi, venerdì. A preoccupare è soprattutto una perturbazione anomala per il periodo estivo, che si accompagnerà a un centro di bassa pressione, solitamente più frequente in autunno in transito nei prossimi giorni, su cui però sono necessari aggiornamenti.

Notti tropicali

L’analisi delle previsioni meteo di Meloni sottolinea come la classica alta pressione delle Azzorre sia stata ormai soppiantata da quella africana, responsabile di estati sempre più calde e difficili da sopportare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ormai da settimane temperature notturne costantemente sopra i 20°C in molte città italiane, un parametro che in meteorologia è definito come notte tropicale. Un fenomeno che sta diventando la norma, confermando il processo di tropicalizzazione del clima italiano.

Un cambiamento su scala globale

Queste previsioni meteo di fine luglio riguardano l’Italia, ma il mutamento climatico si manifesta ormai su scala globale. Mentre nel nostro Paese si attende il ritorno di piogge e temporali, in Scandinavia si registrano da giorni valori tra 30 e 35°C, e negli Stati Uniti nord-orientali – in città come New York, Washington e Boston – per oggi, venerdì (ora locale) c’è allerta per l’arrivo di record storici di caldo. Anche il Giappone sta vivendo una fase prolungata di temperature roventi, per altro, con tassi di umidità deleteri per la salute. Da segnalare anche la temperatura percepita di 60°C di qualche giorno fa avuta a Dubai.

Previsioni meteo luglio: una boccata d’ossigeno

Insomma, quello in arrivo, sottolinea ancora Meloni, è un peggioramento del tempo che ci offrirà una salutare una boccata d’ossigeno che ci proteggerà da una possibile escalation termica che avremmo potuto avere in quello che è notoriamente il periodo più caldo dell’anno. Per almeno una settimana, infatti, saremo al riparo da temperature estreme. Pertanto, è un invito ad accogliere come buona notizia il cambiamento meteo anche da coloro che andranno in vacanza in Italia e che si troveranno nel traffico dell’esodo estivo.

