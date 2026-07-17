MOBILITÀ

Tra il 20 luglio e il 6 settembre, la rete stradale nazionale si prepara ad accogliere una nuova ondata di mobilità, con una previsione che supera i 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per fronteggiare questo importante flusso di transiti, il piano “Estate Sicura 2026” di Anas introduce misure di gestione che diventeranno operative a partire dal 24 luglio fino al 7 settembre.

L’obiettivo del piano, come sottolineato dall’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, è chiaro: “abbiamo voluto dare particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali per fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione”.

Strade libere dai lavori per favorire i flussi

Per agevolare il movimento dei viaggiatori e limitare la formazione di code durante l’esodo e controesodo estivo, Anas ha stabilito la sospensione delle attività in 1.175 cantieri, ovvero l’83% di quelli attivi.

Questa misura, attiva dal 24 luglio fino al 7 settembre, mira a restituire piena capacità alle carreggiate durante i giorni di maggiore affluenza durante le partenze estive.

Monitoraggio costante e assistenza ai viaggiatori

La gestione della mobilità stradale durante i mesi caldi si avvale del lavoro incessante di 2.500 dipendenti, tra personale tecnico, addetti alla manutenzione e operatori delle sale di controllo.

Queste squadre operano su turni continuativi per garantire una vigilanza h24 e una risposta rapida a eventuali emergenze, fornendo informazioni costanti sulla viabilità e intervenendo prontamente laddove si verifichino intoppi o incidenti.

Sensibilizzazione e prevenzione al centro del viaggio

Oltre a questi aspetti, il piano pone l’accento sulla consapevolezza di chi si mette in marcia, attraverso campagne informative di sensibilizzazione realizzate insieme al Ministero delle Infastrutture e dei Trasporti (MIT) e Polizia di Stato.

Presentato in anteprima, lo spot intitolato “Quando sei alla guida, tutto può aspettare” è stato infatti ideato per combattere le fonti di distrazione più frequenti.

Altre iniziative spaziano dalla lotta agli incendi boschivi alla prevenzione dell’abbandono degli animali, trovando spazio anche in alcune frequenze radiofoniche per raggiungere gli utenti direttamente nell’abitacolo.

Il ruolo dei conducenti per la sicurezza collettiva

Mentre Anas si occupa della qualità delle infrastrutture, la buona riuscita di ogni spostamento resta legata alla responsabilità di ogni guidatore.

In merito, Claudio Andrea Gemme ha ribadito che la sicurezza sulle strade nasce da un impegno reciproco tra gestore e utente: “La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa che nasce dall’incontro tra infrastrutture efficienti, tecnologie innovative e comportamenti consapevoli”.

Adottare una guida prudente, rispettare le distanze e verificare lo stato dei mezzi prima della partenza rappresentano elementi essenziali affinché ogni viaggio si concluda come da programma, a tutela della vita propria e degli altri.

Potrebbe interessarti anche: Sciopero aerei EasyJet, voli garantiti il 21 luglio 2026