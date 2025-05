MOBILITÀ

Mercoledì a Bruxelles la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo sarà chiamata a votare l’accordo provvisorio sulla patente di guida europea.

Al centro della discussione c’è un cambiamento rilevante per la mobilità dei cittadini europei: il riconoscimento del ritiro e della sospensione della patente di guida in uno Stato membro diverso da quello di rilascio.

Patente di guida, ritiro e sospensione

L’obiettivo del provvedimento sulla patente europea è rafforzare il principio del mutuo riconoscimento delle sanzioni, superando l’attuale frammentazione tra le normative nazionali. In assenza di regole comuni, una persona a cui è stata ritirata la patente in un Paese può oggi circolare liberamente in un altro Stato membro.

La nuova disciplina vuole porre fine a questa anomalia, estendendo la validità di ritiro e sospensione della patente di guida a tutta l’Unione Europea.

Se approvato, l’accordo rappresenterebbe un passo concreto verso una patente di guida europea pienamente armonizzata, non solo come documento di abilitazione alla guida, ma anche come strumento soggetto a regole comuni in materia di sospensione e revoca.

Veicoli: in arrivo nuove norme UE sui controlli tecnici

Nel corso della stessa seduta, oltre alla patente di guida, la Commissione europea presenterà una proposta di aggiornamento delle norme sui controlli tecnici periodici ai veicoli.

L’intento è uniformare le procedure e i requisiti in tutta l’Unione, garantendo che i veicoli in circolazione rispettino standard condivisi in termini di sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Focus anche sui viaggi multimodali

La Commissione Trasporti esaminerà oltre alle norme per la patente di guida, gli emendamenti al progetto di modifica dei diritti dei passeggeri nei viaggi multimodali, cioè quelli che combinano più mezzi di trasporto.

Questo servirà a migliorare la tutela dei passeggeri e a colmare le attuali lacune normative che rendono difficile, ad esempio, ottenere rimborsi o assistenza in caso di ritardi o cancellazioni lungo un itinerario misto.

