MOBILITÀ

La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere i criteri che regolano il rimborso pacchetti turistici in caso di inesatta esecuzione.

La decisione, emessa il 23 ottobre 2025 nella causa C-469/24, fornisce indicazioni decisive sulla tutela del viaggiatore quando il pacchetto acquistato perde utilità a causa di disservizi rilevanti.

Secondo i giudici europei, il rimborso pacchetti turistici deve essere riconosciuto quando l’insieme delle disfunzioni rende il viaggio privo di oggetto, anche se alcuni servizi risultano comunque erogati.

Approfondimento completo con tutti i dettagli su Gita Sicura.

Quando il rimborso pacchetti turistici è garantito

La Corte chiarisce che la valutazione della gravità dell’inesatta esecuzione spetta al giudice nazionale, chiamato a stabilire se il pacchetto abbia perso la propria utilità complessiva.

La sentenza ribadisce inoltre che la direttiva europea esclude ogni forma di risarcimento punitivo, perché la disciplina punta a tutelare l’equilibrio contrattuale e non a sanzionare oltre misura l’organizzatore.

Per i viaggiatori, questo principio è particolarmente importante: il rimborso pacchetti turistici può essere richiesto anche quando parte dei servizi è stata fornita, se il viaggio risulta comunque compromesso nella sua finalità complessiva.

Quando il rimborso pacchetti turistici può essere escluso

Un elemento di rilievo riguarda la responsabilità dell’organizzatore. Il risarcimento non è riconosciuto se l’inesatta esecuzione deriva da un terzo estraneo alla fornitura dei servizi inclusi nel pacchetto e se l’evento è imprevedibile o inevitabile.

La Corte entra anche nel merito delle circostanze inevitabili e straordinarie, chiarendo che non possono essere invocate quando dipendono da atti della pubblica autorità già conosciuti o conoscibili dagli operatori. Anche questo passaggio incide sul diritto al rimborso pacchetti turistici, perché limita l’uso improprio di questa categoria per evitare obblighi di restituzione.

Leggi l’articolo completo

Questi principi hanno conseguenze concrete per viaggiatori, agenzie e operatori del settore. Per analizzare tutti i dettagli della decisione e capire come influisce sul rimborso pacchetti turistici, è possibile consultare l’approfondimento completo pubblicato su Gita Sicura.

Leggi l’articolo integrale su Gita Sicura: https://www.gitasicura.it/notizie/pacchetti-turistici-rimborso-totale-inesatta-esecuzione/

Leggi anche: Voli, bagaglio smarrito: diritto al rimborso anche senza prova del valore