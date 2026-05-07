MOBILITÀ

Aziende, piattaforme digitali e associazioni di categoria insieme per rafforzare il dialogo con Governo e istituzioni

Il mondo degli NCC prova a fare squadra e a rafforzare la propria voce a livello istituzionale. Conftrasporto ha annunciato la nascita di un nuovo coordinamento nazionale dedicato al settore del noleggio con conducente, con l’obiettivo di rappresentare in modo più compatto le esigenze delle imprese che operano nella mobilità delle persone.

Negli ultimi mesi, all’interno della Confederazione sono entrati operatori importanti del comparto come Uber Italia e Bolt Italia, insieme a realtà consolidate del settore come Ferretti Limousine, SkyRoad236 e DriverX.

Conftrasporto rafforza la rappresentanza del settore NCC

A entrare nel nuovo progetto c’è anche MuoverSì – Federazione NCC e Mobilità, realtà che riunisce numerose imprese del trasporto pubblico non di linea.

L’elemento più rilevante dell’iniziativa è la volontà di mettere insieme aziende e operatori con modelli di business differenti. Dalle piattaforme digitali internazionali alle imprese storiche del noleggio con conducente, passando per le associazioni di categoria: l’obiettivo comune è quello di costruire una rappresentanza più forte nei confronti delle istituzioni.

Per il comparto NCC, da anni alle prese con questioni normative e organizzative, il tema della rappresentanza resta centrale. La nascita del coordinamento promosso da Conftrasporto punta proprio a creare un interlocutore autorevole capace di dialogare con Governo, Parlamento e amministrazioni locali.

NCC e mobilità: un settore sempre più strategico

Il settore NCC sta attraversando una fase di trasformazione legata ai cambiamenti della mobilità urbana, del turismo e dei servizi digitali. Oggi il noleggio con conducente rappresenta un segmento importante non solo per gli spostamenti privati, ma anche per il business travel, gli eventi e i collegamenti aeroportuali.

In questo contesto, Conftrasporto punta a costruire una piattaforma condivisa che possa dare voce alle esigenze delle imprese e contribuire al futuro del trasporto pubblico non di linea in Italia.

Incontri istituzionali già nei prossimi giorni

Secondo quanto comunicato dalla Confederazione, il nuovo coordinamento dedicato agli NCC avvierà a breve una serie di incontri con rappresentanti del Parlamento, del Governo e delle amministrazioni regionali.

L’obiettivo sarà portare all’attenzione delle istituzioni dati, analisi e proposte concrete sul settore, affrontando temi come regolamentazione, innovazione tecnologica e competitività delle imprese.

La nascita del coordinamento nazionale rappresenta quindi un passaggio significativo per tutto il comparto NCC, che cerca ora maggiore unità e peso decisionale in una fase cruciale per il futuro della mobilità italiana.

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