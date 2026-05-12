MOBILITÀ

MSC Technology Italia, divisione tecnologica di MSC Cargo che si occupa dello sviluppo di soluzioni software e infrastrutture IT per supportare le attività di logistica e trasporto marittimo della compagnia a livello globale, ha annunciato oggi l’avvio di un piano per 200 nuove assunzioni di professionisti esperti nel settore dell’Information Technology (IT). L’incremento di tecnici da assumere è parte un percorso di medio-lungo periodo che punta a coinvolgere figure middle e senior.

Il progetto di rafforzamento della sede torinese, avviato nel 2020, che porterà a oltre 900 il numero complessivo di dipendenti impiegati nell’hub del Lingotto di Torino che rappresenta un vero e proprio polo tecnologico di eccellenza a livello europeo con una superficie complessiva di 11.000 mq dotata di tecnologie all’avanguardia per lo sviluppo di software per la logistica integrata e la sicurezza informatica.

Le posizioni aperte in MSC Technology

Nel dettaglio, sono aperte le candidature – anche spontanee – per profili quali sviluppatori (ingegneri e architetti del software), tester, specialisti di business intelligence e ingegneri NOC (Network Operations Center), che entreranno a far parte dei diversi team e delle varie divisioni attive presso la sede di Torino, contribuendo allo sviluppo, al monitoraggio e all’evoluzione delle piattaforme tecnologiche a supporto delle attività della compagnia.

L’obiettivo del programma di recruiting, esteso su scala nazionale, è intercettare la più ampia platea di candidati, anche grazie a un pacchetto di misure dedicate alla mobilità geografica per chi proviene da regioni diverse rispetto alla sede di lavoro.

Il pacchetto prevede incentivi concreti, tra cui il contributo alle spese di trasloco, il supporto nella ricerca di un alloggio e un percorso di sviluppo professionale con avanzamenti di carriera chiari e strutturati. Tutte le misure sono collegate a un impegno minimo di permanenza di 39 mesi: un segnale forte che la compagnia intende dare al mercato del lavoro e ai professionisti interessati, puntando su relazioni durature e su un contesto capace di valorizzare crescita personale e sviluppo professionale nel tempo.

Roberto Musimeci: puntiamo a un Hub tecnologico attrattivo

“Con questo piano di assunzioni vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro hub tecnologico di Torino, rendendolo sempre più un punto di riferimento a livello europeo per l’innovazione nel settore IT applicato alla logistica”, dichiara Roberto Musumeci, Amministratore Delegato di MSC Technology Italia.

“Il nostro obiettivo è costruire un polo di eccellenza capace di attrarre professionisti di grande esperienza, che possano contribuire allo sviluppo di sistemi complessi e altamente strutturati, affiancando al tempo stesso giovani talenti. In questo senso, la collaborazione con le migliori realtà accademiche del territorio, rappresenta un elemento strategico per garantire uno scambio continuo di competenze e una crescita sostenibile nel lungo periodo. Crediamo fortemente nel valore dell’integrazione tra esperienza e nuove generazioni. È da questo equilibrio che nasce la capacità di innovare in modo solido e duraturo. Torino, con il suo ecosistema formativo e industriale, è il contesto ideale per sviluppare questo modello e consolidare la presenza di MSC Cargo in Italia”.

MSC Technology e la collaborazione con il Politecnico di Torino

Oltre alla continua ricerca di nuovi professionisti nel settore, MSC Tehcnology ha sviluppato da tempo importanti collaborazioni con i principali poli di eccellenza presenti sul territorio, come il Politecnico e l’Università di Torino. L’obiettivo è quello di creare un mix dinamico di personale altamente specializzato e in costante formazione operante nel comparto IT, che possa supportare le necessità organizzative e di monitoraggio legate al network, ai software di gestione e alla sicurezza informatica di tutte le aziende facenti parte di MSC Cargo.

Come candidarsi

Le persone interessate alle posizioni disponibili, possono consultare le selezioni attive e candidarsi online accedendo al sito www.msc.com/tech-italy o sulla pagina LinkedIn MSC Technology Italy