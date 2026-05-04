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Questa mattina, introno alle 8:40, una persona ha tentato il suicidio gettandosi sui binari.

La dinamica dell’incidente

Dopo il tentato suicidio l’autista ha frenato bruscamente per evitare di colpire la persona sui binari, riuscendoci. La brusca frenata ha però portato a contusioni e feriti all’interno dei vagoni. Sul posto è prontamente arrivato il 118 che ha soccorso i feriti e la persona che ha tentato il suicidio. L’incidente è avvenuto lungo i binari della metro rossa con un tratto della M1 che è rimasto momentaneamente sospeso, tra Pagano e Cairoli, con i treni sostituiti da autobus.

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