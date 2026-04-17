Milano Design Week, Fuorisalone: Continental presenta The Sound of Premium, listening experience immersiva a BASE Milano
Tutti i dettagli sull’esperienza immersiva
In occasione della Milano Design Week 2026, Continental AG prende parte al Fuorisalone con “The Sound of Premium”, una listening experience immersiva ospitata presso BASE Milano.
Il progetto affronta il tema dell’inquinamento acustico urbano. Lo fa trasformandolo in un percorso sensoriale, pensato per coinvolgere attivamente il pubblico.
L’installazione si configura come una sintesi urbana in cui il suono diventa materia progettuale. Il percorso si articola in tre momenti , caos, armonia e quiete, accompagnando i visitatori in un’esperienza progressiva che parte dal rumore delle città contemporanee per arrivare a una dimensione di equilibrio percettivo.
Il silenzio viene così interpretato non come assenza, ma come risultato di ingegneria e innovazione.
Design, tecnologia e percezione
Firmata da WOA Studio con il supporto strategico della unit Entertainment di WPP Media, l’installazione mette in dialogo luce, spazio e suono per costruire un ambiente immersivo ed essenziale. L’obiettivo è rendere tangibile un fenomeno spesso invisibile, evidenziando come il design possa contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita urbana.
Il ruolo delle tecnologie Continental
Al centro del racconto si trovano le tecnologie sviluppate da Continental, come ContiSilent e Silent Pattern, progettate per ridurre il rumore generato dal contatto tra pneumatico e asfalto.
Un tema sempre più rilevante: con la diffusione della mobilità elettrica, il rumore dei motori lascia progressivamente spazio al cosiddetto rumore di rotolamento, oggi componente predominante del paesaggio acustico urbano.
A completare l’esperienza, l’esposizione di uno pneumatico della gamma Continental consente di osservare da vicino la complessità progettuale del prodotto.
Il battistrada emerge come elemento chiave nella riduzione dell’impatto sonoro, punto di incontro tra performance tecnica e design.
Una visione di città più vivibili
Come sottolineato da Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione Continental Italia, la partecipazione alla Design Week rappresenta un’opportunità per raccontare una visione di brand che coniuga innovazione, sicurezza e benessere. “The Sound of Premium” si configura così come un progetto che ridefinisce il ruolo dello pneumatico, elevandolo da componente meccanica a elemento attivo nella costruzione di città più vivibili.
Informazioni utili
L’installazione è visitabile a ingresso libero dal 20 al 26 aprile presso BASE Milano, in Via Bergognone 34, con i seguenti orari:
20 aprile: 10:30 – 19:00
21–25 aprile: 10:30 – 20:00
26 aprile: 10:30 – 18:00
Leggi anche: Pneumatici silenziosi: le soluzioni Continental contro il rumore