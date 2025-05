MOBILITÀ

A partire dal 12 maggio è attiva la nuova Zona a Traffico Limitato nel Quadrilatero della Moda a Milano, con divieto di attraversamento e sosta per i veicoli senza permesso valido; sebbene per i primi due mesi le telecamere non emettano multe automatiche, la ZTL è già operativa e le sanzioni possono essere emesse dagli agenti di polizia locale.

A Milano è ufficialmente iniziata la fase di “pre-esercizio” della nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL), situata nel Quadrilatero della Moda.

All’interno di questa area è proibito attraversare e sostare con veicoli che non siano in possesso di un permesso valido.

Questa iniziativa mira a ridurre il traffico in un’area commerciale e storica molto frequentata da cittadini e turisti. L’obiettivo, nello specifico, è riqualificare gli spazi pubblici, migliorando l’esperienza pedonale e, in generale, la viabilità per le strade della città.

ZTL Quadrilatero della Moda a Milano

Come funziona il controllo e le sanzioni iniziali

È partita dallo scorso lunedì la sperimentazione di 60 giorni della ZTL del Quadrilatero della Moda a Milano.

Come anticipato sopra, nell’area interessata è vietato sia l’attraversamento sia la sosta dei veicoli senza permesso valido.

Dal 12 maggio le telecamere sono in funzione per verificare il funzionamento di rilevazione automatica delle infrazioni per testarne il corretto funzionamento.

Ciononostante, queste non emetteranno sanzioni in modo automatico per i primi due mesi; ma attenzione, la Ztl è già attiva ed eventuali multe possono essere emesse dagli agenti di polizia locale presenti sul posto.

Per quanto riguarda le sanzioni per i trasgressori, in questa fase iniziale, la multa è fissata a 83 euro.

A partire dal mese di luglio, invece, entreranno in vigore i verbali automatici inviati a domicilio, basati sulle rilevazioni delle telecamere, con un importo che salirà a 95 euro.

Orari, confini e accessi consentiti

Mappa della nuova ZTL

La ZTL Quadrilatero è attiva 24 ore su 24. Più nel dettaglio, i confini di questa zona sono definiti dalle seguenti vie: Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte e via Cino del Duca.

Queste strade delimitano un’area che confina con la vicina ZTL di corso Europa e con l’area pedonale che comprende piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, piazza San Fedele.

Chi può accedere alla ZTL

L’accesso all’area è vietato a tutti i veicoli, salvo specifiche esclusioni che richiedono, nella maggior parte dei casi, una preventiva registrazione.

Possono accedere, tra gli altri: i residenti e i domiciliati muniti di apposita autorizzazione, i proprietari di box o posti auto all’interno della ZTL, coloro che sono diretti verso le autorimesse situate nell’area.

Sono inoltre ammessi i mezzi di servizio di imprese che svolgono interventi di manutenzione essenziali (come impianti idrici o gas), artigiani e impiantisti (con un limite di 50 accessi annui per interventi occasionali), e i veicoli di enti che offrono servizi gratuiti di pronto soccorso e assistenza socio-sanitaria.

Deroghe speciali per attività e servizi

Considerata l’importanza delle attività legate alla moda e agli eventi internazionali ospitati nella zona, sono previste ulteriori deroghe. Queste includono i veicoli di supporto alle manifestazioni, previa autorizzazione.

A questi si aggiungono le auto degli ospiti degli alberghi situati nella ZTL, i taxi, i veicoli NCC (Noleggio con Conducente) e quelli che supportano il servizio di car-valet.

Regole per i mezzi pesanti e le due ruote

Per quanto riguarda i veicoli destinati al trasporto merci, sono previste fasce orarie dedicate, che sono state recentemente ampliate. Questi veicoli possono accedere dalle 20:00 all’1:00 di notte e dalle 9:00 alle 11:00.

Non è necessaria una registrazione preventiva per questi accessi in quanto il sistema di lettura delle targhe è in grado di riconoscere autonomamente la categoria del veicolo.

Una modalità simile si applica ai veicoli che trasportano prodotti alimentari deperibili, i quali beneficiano anche di una fascia oraria aggiuntiva, valida tutti i giorni, dalle 16:00 alle 18:00.

Una disposizione particolare riguarda moto e ciclomotori: per il primo anno di attivazione della ZTL, ovvero fino all’11 maggio 2026, a questi veicoli sarà consentito l’accesso.

Non è invece previsto alcun divieto per le biciclette e i monopattini elettrici, che possono circolare liberamente.

Potrebbe interessarti anche: TPL Bari, arrivano i primi autobus elettrici, saranno 135 nel 2026: le caratteristiche