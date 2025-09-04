MOBILITÀ

Proseguono le indagini a Lisbona per l’incidente della funicolare di Gloria. Lutto nazionale a Lisbona, il bilancio arriva a 17 morti e 23 feriti tra cui un’italiana.

Continuano le indagini sul tragico incidente avvenuto mercoledì 3 settembre 2025 a Lisbona. La funicolare di Gloria, una delle attrazioni turistiche più importanti della città, che collega la parte bassa della città al Bairro Alto, visitata da più di 3 milioni persone all’anno è deragliata e si è capovolta, causando17 morti e 23 feriti, tra cui una donna italiana che ha riportato una frattura al braccio.

Le autorità stanno ancora lavorando all’indagine dell’incidente per avere una ricostruzione precisa dell’accaduto ed un bilancio preciso dei morti e dei feriti.

La famosa funicolare di Gloria a Lisbona, realizzata nel 1885 era stata già protagonista di un deragliamento il 7 maggio 2018, in quel caso però il treno non si ribaltò, non provocando alcun ferito.

Che cosa è successo a Lisbona? I dettagli dell’incidente

Secondo le prime ipotesi alle ore 18:05 locale (19:05 italiana), un cavo della funicolare di Lisbona avrebbe ceduto durante la discesa del belvedere di San Pedro de Alcantara, facendo deragliare così la funicolare che si è poi schiantata su un edificio in Rua da Gloria.

Cosa non torna dell’incidente alla funicolare di Lisbona

Alcuni giorni prima della tragedia un appalto per la manutenzione alla funicolare di Lisbona era stato annullato perché le proposte arrivate “erano superiori all’importo preventivato”, in realtà però molti operai della ditta si sono lamentati di alcuni malfunzionamenti, rivelando la precarietà della situazione dei mezzi di trasporto alcuni dei quali, come in questo caso, molto vecchi.

Le dichiarazioni del sindaco di Lisbona

Carlos Moedas, sindaco di Lisbona ha dichiarato: “Lisbona è in lutto. È una tragedia senza precedenti nella nostra città. Questo è il momento di agire e di aiutare. Ringrazio tutti per la loro rapida risposta. L’unica cosa che posso dire è che è un giorno davvero tragico”.

Il governo portoghese guidato da Luis Montenegro ha inoltre decretato giornata di lutto nazionale per commemorare le vittime del terrificante incidente.

|Articolo scritto da: Dario De Donato