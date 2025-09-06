MOBILITÀ

Sorgono ulteriori novità riguardanti l’incidente avvenuto mercoledì 3 settembre 2025 alle 18:00 a Lisbona, dove la famosissima funicolare Elevador Da Gloria è deragliata.

Approfondimento: Lisbona, si indaga ancora sull’incidente: ecco cosa non torna

Come già accennato nello scorso articolo, prima dell’incidente erano sorte diverse lamentele riguardo le manutenzioni precarie da parte dei dipendenti dell’azienda Carris, la quale ha in gestione le 4 funicolari di Lisbona, tra cui l’Elevador Da Gloria.

Si è scoperto, infatti, che la gestione della funicolare Elevador Da Gloria a Lisbona è subappaltata all’azienda che ha offerto i costi più economici.

Questo ha portato ad una riduzione del personale da 24 a 6 persone. Le ispezioni sono passate dal durare un’intera giornata a 30 minuti, l’ultima prima dello schianto è durata addirittura 36 secondi.

Oltre all’azienda Carris, al centro delle polemiche ci è finito anche il sindaco di Lisbona Carlos Moedas, in carica dal 18 ottobre 2021, il quale ha ricevuto accuse pubbliche anche dall’ex segretario del PS Pedro Nuno Santos che ha dichiarato: ”Moedas è prigioniero delle sue dichiarazioni. Nel 2021 chiese al predecessore, Fernando Medina, di farsi da parte per gli sviluppi dell’inchiesta Russiagate. La stessa cosa vale ora per lui”.

Moedas ancora non ha risposto, mentre l’azienda Carris dovrà pagare diversi milioni per il risarcimento delle vittime.

Inoltre, a causa della confusione creatasi, un cittadino tedesco, vivo e ricoverato, è stato dato per morto. Il bilancio dei morti passa dunque da 17 a 16.

|Articolo scritto da: Dario De Donato