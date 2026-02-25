MOBILITÀ

Il 25 febbraio 2025 il Consiglio di Amministrazione di Interporto Padova S.p.A. ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio 2025, confermando una fase di espansione solida e coerente con gli ultimi esercizi. I risultati economici e industriali dimostrano la capacità della società di rafforzare il proprio ruolo strategico nel panorama logistico nazionale ed europeo.

Risultati economici record e solidità finanziaria

Il 2025 si chiude con un utile netto di 4,136 milioni di euro, dopo imposte per 1,923 milioni. L’EBITDA raggiunge 14,2 milioni di euro, pari al 33,60% dei ricavi tipici, mentre il valore della produzione tocca i 46,033 milioni di euro, il dato più alto mai registrato dalla società.

Si tratta di numeri che confermano un impianto economico-finanziario robusto, costruito su una gestione prudente ma orientata alla crescita. Anche in un contesto complesso, segnato da tensioni geopolitiche, dazi e lavori infrastrutturali legati al PNRR, Interporto Padova ha mantenuto continuità operativa, movimentando 381.031 TEU nel corso dell’anno.

Il comparto immobiliare continua a offrire stabilità: i ricavi superano i 19,8 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all’anno precedente. La domanda di magazzini in locazione resta superiore alla disponibilità attuale.

Partner internazionale e prospettive future nel bilancio 2025

Il Consiglio ha inoltre convocato l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione definitiva del bilancio e ha portato avanti una delle operazioni più rilevanti nella storia della società: la selezione di un partner industriale per l’internazionalizzazione del terminal intermodale.

La gara internazionale si è conclusa con l’aggiudicazione al raggruppamento PSA Intermodal Italy NV e Logtainer S.r.l., con un’offerta di 75 milioni di euro, superiore alla base d’asta fissata a 60 milioni. L’operazione prevede la costituzione di una nuova società, “Intermodal Terminal Padova S.r.l.”, alla quale sarà conferito l’asset terminalistico.

Il closing è previsto entro giugno 2026, dopo le necessarie autorizzazioni. Gli effetti economici si rifletteranno sul bilancio 2026.

Nel frattempo, la società guarda avanti: da gennaio 2026 sono attivi nuovi servizi dedicati ai semirimorchi, con due treni giornalieri verso la Germania. Un passo che amplia l’offerta intermodale e rafforza il posizionamento di Padova lungo le principali direttrici europee.

Il presidente Luciano Greco sottolinea: “Il consolidamento della solidità economico finanziaria di Interporto Padova Spa, si rafforzerà ulteriormente con il closing dell’operazione di internazionalizzazione del terminal intermodale, che, auspichiamo, avverrà entro l’estate. Interporto Padova si conferma una istituzione centrale per supportare lo sviluppo sostenibile del nostro territorio”.

Leggi anche Interporto Padova: Psa Intermodal Italy e Logtainer srl presentano la loro visione per lo sviluppo del terminal intermodale