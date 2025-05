Infrastrutture

In autunno il tunnel sarà chiuso al traffico per i lavori di risanamento della volta della galleria

Il traforo del Monte Bianco sarà chiuso al traffico per 15 settimane consecutive a partire da lunedì 1° settembre 2025, alle 17.00 fino a venerdì 12 dicembre 2025, alle 17.00.

Per circa quasi quattro mesi infatti il traforo del Monte Bianco proseguirà il progetto di rifacimento di due porzioni di volta: per questo cantiere si renderà necessaria una chiusura totale della galleria in autunno.

Si tratta del secondo cantiere-test di risanamento, che interessa due tratti di galleria, per un totale di 254 metri. Questa decisione ha l’intento di minimizzare l’impatto sul turismo e sull’economia locale.

La comunicazione della chiusura è avvenuta da parte del gestore Geie-Tmb, che ha fatto sapere di voler «fare tutto quanto è nelle sue possibilità affinché la circolazione possa essere ripristinata in anticipo» rispetto alla data prevista. L’intervento di manutenzione è stato programmato in collaborazione con le prefetture della Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia, scegliendo l’autunno come periodo meno impattante per il turismo, in particolare per i veicoli leggeri, i primi utilizzatori del traforo e sull’economia tra le due regioni.

Deviazioni e percorsi alternativi

In qualità di arteria principale di collegamento tra Italia e Francia, la chiusura del traforo del Monte Bianco potrebbe comportare ripercussioni significative sul traffico ed in particolar modo sul flusso del commercio transfrontaliero. Per questo motivo, durante il periodo di chiusura del traforo saranno previste deviazioni e percorsi alternativi per i veicoli. Al momento, le autorità locali stanno lavorando per informare adeguatamente i cittadini e i turisti, in modo da limitare i disagi.

Traforo del Monte Bianco: lavori nel rispetto ambientale

Gli interventi di manutenzione del traforo del Monte Bianco previsti a settembre 2025 rientrano in un contesto di interventi e lavori più ampi di ristrutturazione delle infrastrutture stradali in Europa e di aggiornamento alle nuove esigenze del traffico. Il gestore Geie-Tmb ha assicurato che i lavori saranno condotti nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza con l’obiettivo di offrire un futuro più sicuro e sostenibile per il trasporto transalpino.

