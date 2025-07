Infrastrutture

120 stazioni di ricarica elettrica in Italia con massima affidabilità per utenti privati e commerciali

Vestel Mobility rafforza la propria presenza nel mercato europeo delle stazioni di ricarica elettrica grazie a una collaborazione strategica con Diebold Nixdorf, azienda globale specializzata in servizi tecnici e logistica. L’accordo si concentra inizialmente sull’Italia, dove Diebold Nixdorf curerà manutenzione e assistenza tecnica delle stazioni di ricarica elettrica DC installate da Vestel.

Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per garantire continuità operativa, affidabilità e qualità del servizio nelle infrastrutture di ricarica elettrica, supportando al contempo la transizione verso una mobilità più sostenibile.

120 stazioni di ricarica elettrica in Italia

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Vestel Mobility, la collaborazione prevede che Diebold Nixdorf si occupi della manutenzione e dell’assistenza delle 120 stazioni di ricarica elettrica DC attualmente operative in Italia. Si tratta di un servizio ad alto standard qualitativo, che garantirà interventi rapidi ed efficaci grazie alla vasta rete tecnica di Diebold Nixdorf, attiva in oltre 100 Paesi e supportata da più di 5.000 sedi di magazzino e migliaia di tecnici sul campo.

Vestel punta su affidabilità e continuità operativa

Il Direttore Generale di Vestel Mobility, Ender Yüksel, ha dichiarato:

“Nel futuro dell’ecosistema dei veicoli elettrici, il nostro ruolo non si limita allo sviluppo di stazioni di ricarica tecnologicamente avanzate, ma comprende anche la garanzia della loro continuità operativa. In quest’ottica, la partnership con Diebold Nixdorf ci permetterà di massimizzare l’efficienza e l’efficacia della nostra infrastruttura di ricarica esistente in Italia, offrendo costantemente la migliore esperienza possibile ai conducenti di veicoli elettrici. Prevediamo inoltre di estendere questa collaborazione a una rete di servizi più ampia nel prossimo futuro.”

Anche Kenneth Sverker Nilsson, Presidente Globale di Diebold Nixdorf EVC, ha sottolineato il valore dell’accordo:

“Siamo lieti di collaborare con Vestel Mobility. Con questa partnership, miriamo a contribuire al rafforzamento delle sue competenze nel settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Europa. Grazie a migliaia di tecnici sul campo, alla nostra presenza in oltre 100 Paesi e a più di 5.000 sedi di magazzino in tutto il mondo, siamo in grado di soddisfare anche gli accordi di servizio più esigenti e di supportare una rete di ricarica affidabile conforme agli standard industriali più aggiornati.”

Rete europea di stazioni di ricarica elettrica

L’obiettivo dell’accordo è rafforzare la qualità e l’affidabilità delle stazioni di ricarica elettrica di Vestel, posizionando l’azienda come fornitore di riferimento in Europa. La collaborazione, inizialmente focalizzata sull’Italia, punta a espandersi anche in altri mercati europei, potenziando il servizio post-vendita e garantendo tempi di intervento minimi.

Vestel: charging hub ultra-rapidi con Electrip

Parallelamente alla nuova alleanza tecnica, Vestel Mobility ha recentemente avviato in Italia il lancio di una nuova generazione di stazioni di ricarica elettrica ultra-rapida in collaborazione con Electrip, azienda partecipata da Zorlu Enerji. Le nuove stazioni, con potenze in uscita di 180 kW e 400 kW, sono progettate per soddisfare le esigenze di utenti privati e operatori commerciali, distinguendosi per velocità ed efficienza.

Un futuro sostenibile grazie a stazioni di ricarica elettrica sempre operative

Grazie all’accordo con Diebold Nixdorf e al lancio di nuove tecnologie, Vestel Mobility si impegna a garantire un’infrastruttura di ricarica elettrica sempre più affidabile, performante e diffusa, a sostegno degli obiettivi europei di decarbonizzazione dei trasporti.

L’integrazione tra innovazione tecnologica e servizi di manutenzione ad alto valore aggiunto rappresenta il nuovo standard per il settore delle stazioni di ricarica elettrica, in un mercato in continua evoluzione.

