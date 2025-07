Infrastrutture

Il Decreto Legge Infrastrutture ha stanziato 15 milioni di euro per opere compensative nei territori attraversati dalla linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

Queste somme sono destinate a riqualificare e mitigare l’impatto urbanistico nei Comuni coinvolti, con l’obiettivo di garantire una crescita sostenibile e inclusiva.

15 milioni di euro per l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria

Nel dettaglio, è stata autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per gli anni 2026-2028 per assicurare la realizzazione di programmi e di progetti urgenti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi al progetto della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria – Lotto 1° (tratta Battipaglia-Romagnano).

Si tratta di un’opera strategica per l’intero Mezzogiorno, dato che le tratte ferroviarie da realizzare implicano demolizioni e un ampio utilizzo di terreno, anche per le finalità di interconnessione con la ferrovia già esistente situata sulla porzione costiera del territorio.

Una risposta concreta alle comunità locali

La misura rappresenta una risposta concreta alle comunità locali interessate dai lavori, che hanno fortemente manifestato la necessità di provvedere alla mitigazione dell’impatto sociale.

Per l’individuazione dei programmi e di progetti urgenti di riqualificazione e mitigazione urbanistica si prevede la sottoscrizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di RFI S.p.A., della Regione Campania e dei Comuni interessati di un apposito protocollo d’intesa.

Un Commissario straordinario per la A2 Salerno-Reggio Calabria

Attuata anche una misura importante per l’autostrada del Mediterraneo: è arrivata infatti l’approvazione di un emendamento al DL Infrastrutture per completare celermente alcuni lotti già finanziati, compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia, dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria.

La misura prevede la nomina dell’amministratore delegato di ANAS S.p.A. come Commissario straordinario. Questa approvazione, durante l’esame del DL nelle Commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera, costituisce un passo in avanti per la conclusione di quella che è una infrastruttura strategica per l’intero Paese e, soprattutto, per il Sud.

Assicurare procedure semplificate e accelerate per i lotti già finanziati garantirà la prosecuzione rapida degli interventi. Queste infrastrutture sono di estrema rilevanza per la sicurezza della circolazione dei cittadini e del traffico merci.

