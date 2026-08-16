Infrastrutture

Il Ponte sullo Stretto di Messina va avanti. A chiarirlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto dopo la pubblicazione di alcuni articoli dedicati alle prescrizioni formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Secondo quanto precisato dal MIT, la tabella sinottica contiene 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Un numero rilevante che, però, secondo il Ministero non deve essere interpretato come una bocciatura del progetto né come un segnale di difficoltà tali da comprometterne la realizzazione.

Ponte sullo Stretto, cosa significano le 361 prescrizioni

Le prescrizioni, spiega il MIT, fanno parte del percorso tecnico normalmente seguito dalle grandi infrastrutture. Il MIT cita i lotti 1A, 1B e 1C della linea Salerno-Reggio Calabria.

Il valore degli interventi era di circa 7 miliardi di euro. Le prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici erano circa 210.

Per il Ponte sullo Stretto il quadro economico è invece di 13,5 miliardi di euro. Le prescrizioni sono 361.

Secondo il Ministero, il rapporto tra costi e prescrizioni è quindi simile a quello di altre grandi opere.

Il confronto con la Salerno-Reggio Calabria

Per il MIT, dunque, il rapporto tra valore dell’opera e numero delle osservazioni sarebbe sostanzialmente in linea con quello registrato per altri grandi interventi infrastrutturali.

Il Ministero sottolinea comunque che il Ponte resta un progetto unico per dimensioni e caratteristiche tecniche, e che qualsiasi confronto con altre opere deve essere considerato soltanto indicativo.

Il MIT: il progetto del Ponte non si è fermato

La precisazione serve soprattutto a respingere l’idea che il procedimento abbia subito una battuta d’arresto.

Secondo il Ministero, il progetto ha completato il passaggio previsto presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è entrato nella fase successiva dell’iter.

Prescrizioni, costi e tempi restano sotto osservazione

Il tema delle prescrizioni resta comunque centrale. Sarà infatti necessario capire come le singole richieste verranno recepite e se potranno incidere su aspetti progettuali, costi o tempi di realizzazione.

Al momento, però, la posizione ufficiale del MIT è netta: le 361 prescrizioni non fermano il Ponte sullo Stretto e il progetto continua il proprio percorso tecnico e autorizzativo.

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