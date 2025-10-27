Infrastrutture

Il 24 ottobre 2025 Antonio Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo FS, ha fatto il quadro della situazione legata al piano investimenti del Gruppo FS.

Il piano investimenti del Gruppo FS

La strategia finanziaria del Gruppo FS comprende investimenti da oltre 100 miliardi per il periodo 2025-2029.

Quest’ultimi hanno come obiettivo migliorare le infrastrutture ferroviarie e stradali, per supportare anche la mobilità sostenibile ed il trasporto merci. Include l’espansione dell’Alta Velocità, il miglioramento della qualità del servizio e progetti di rigenerazione urbana.

Uno dei progetti maggiormente toccati è la linea ferroviaria alta velocità e alta capacità Salerno-Reggio Calabria. L’obiettivo, entro il 2030, è ridurre di un’ora il percorso tra le due città.

Il principale finanziatore del progetto di investimenti del Gruppo FS è stato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il quale ha visto Ferrovie come il principale appaltatore con 25 miliardi di euro affidati.

Le parole dell’AD Antonio Donnarumma

Sull’argomento è intervento l’amministratore delegato del Gruppo FS Antonio Donnarumma, durante il forum ” Cambio di Paradigma”, promosso a Napoli dal quotidiano ” Il mattino”.

L’AD ha affermato: “Il piano di investimenti da 100 miliardi in 5 anni procede con regolarità. Nel 2024 abbiamo investito oltre 17 miliardi di cui più di 10 sulla rete ferroviaria, quest’anno sulla rete siamo già a 11 miliardi investiti e supereremo i 18 miliardi di investimenti totali”.

Successivamente Donnarumma ha detto: “Un ruolo fondamentale nel nostro piano è rappresentato dalle opere previste per il Sud Italia. Per quanto riguarda la linea alta velocità/alta capacità Napoli-Bari nei prossimi mesi. Riusciremo a ridurre la percorrenza di 50 minuti ed entro il 2029 sarà possibile andare da Roma al capoluogo pugliese in 3 ore”.

Donnarumma ha poi continuato parlando degli investimenti del del Gruppo FS riguardanti i lavori per la linea AV/AC Palermo-Catania, che “garantirà un’ora di percorrenza in meno tra le due città con benefici sensibili per tutto l’anello ferroviario siciliano”.

Infine il discorso si è concluso con uno sguardo sugli investimenti esteri del del Gruppo FS: “Tre miliardi del nostro fatturato provengono dalle nostre attività all’estero. Siamo presenti con successo in Francia, Spagna, Regno Unito, Olanda, Germania, Grecia e Belgio e vogliamo crescere sempre di più puntando a portare i nostri treni anche lungo La Manica tra Parigi e Londra”.

