Infrastrutture

L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane) Claudio Andrea Gemme, è stato nominato commissario di Governo per i lavori di ammodernamento di alcuni lotti dell’autostrada A2, Autostrada del Mediterraneo.

Il progetto per la A2

L’intervento prevede un investimento di circa 3 miliardi di euro su 5 lotti del tratto compreso tra Cosenza e Altilia lungo circa 27 km e consiste nella realizzazione di una variante agli attuali viadotti Ruiz e Stupino con le stesse caratteristiche dei tratti già ammodernati dell’Autostrada A2.

Il tratto Cosenza-Altilia

Il tracciato tra Cosenza e Altilia è, infatti, caratterizzato da pendenze elevate e curve strette, dove sono già esistono interventi di manutenzione sulle pavimentazioni, le barriere di sicurezza e i viadotti.

Già da tempo Anas ha in corso un piano straordinario di manutenzione per riqualificare il tratto con nuove pavimentazioni, barriere di protezione e risanamento viadotti e l’ammodernamento del tracciato garantirà maggiori standard di sicurezza e comfort elevati.

L’A2 fondamentale per il Paese

L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme ha sottolineato l’importanza dell’opera per il Paese, chiedendo procedure semplificate e accelerazione dei lavori già finanziati, anche in vista dell’eventuale realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L’ ammodernamento, infatti, rientra in un quadro infrastrutturale più ampio per garantire una mobilità efficiente e sicura per cittadini e traffico merci:

“Il completamento della A2 “Autostrada del mediterraneo” è di fondamentale importanza per il Paese. Occorre assicurare procedure semplificate per l’approvazione dei progetti e accelerare i lotti già finanziati riducendo la tempistica dei lavori anche nell’ottica della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Infrastrutture come queste, inserite in un più ampio piano di sviluppo della rete viaria, sono di estrema rilevanza per la sicurezza della circolazione dei cittadini e del traffico merci”- ha dichiarato Gemme.

L’intervento di ammodernamento della A2 è significativo sia per entità economica sia per impatto sulla viabilità meridionale, con la figura di Gemme ad assumere un ruolo chiave nel garantire l’efficacia e la rapidità del progetto.

Continua a leggere: Camion in fiamme sulla A1: tratto chiuso tra Orte e Roma nord