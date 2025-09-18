Infrastrutture

Il progetto è realizzato da Webuild, che ha in carico oltre 50 km del tracciato, suddivisi in quattro lotti

Un nuovo passo avanti verso il completamento di una delle opere infrastrutturali più ambiziose d’Europa. È stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario che collegherà Fortezza (Italia) a Innsbruck (Austria), cuore pulsante del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Con una lunghezza complessiva di 64 chilometri, inclusa la circonvallazione di Innsbruck, la Galleria di Base del Brennero diventerà il più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo. Una volta ultimata, l’infrastruttura permetterà il transito di treni passeggeri fino a 250 km/h, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza tra Fortezza e Innsbruck: da 80 a soli 25 minuti.

Un’opera strategica per l’Europa e l’ambiente

La nuova galleria si inserisce all’interno del più ampio progetto europeo volto a migliorare la mobilità sostenibile lungo l’asse Helsinki-La Valletta, promuovendo lo spostamento di merci e passeggeri dalla gomma alla rotaia. L’obiettivo è contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione dei trasporti nell’area alpina, riducendo le emissioni e l’inquinamento acustico.

Il progetto è realizzato da Webuild, leader italiano nel settore delle grandi opere, che ha in carico oltre 50 km del tracciato, suddivisi in quattro lotti. Tra questi, già completati il Sottoattraversamento dell’Isarco, sul versante italiano, e il lotto H33 Tulfes-Pfons, sul versante austriaco.

Non solo Brennero: il ruolo di Webuild nell’asse Monaco-Verona

Il Gruppo è impegnato anche in altri progetti strategici lungo l’asse ferroviario Monaco-Verona, fondamentali per massimizzare l’efficienza del sistema di collegamento alla Galleria di Base. Tra questi, spiccano il potenziamento della linea Fortezza-Ponte Gardena e la Circonvallazione ferroviaria di Trento, entrambi realizzati per RFI (Gruppo FS Italiane).

Oltre al Brennero, Webuild è inoltre protagonista sul fronte alpino con la realizzazione della linea Torino-Lione, altra infrastruttura chiave per il futuro del trasporto ferroviario europeo.

Continua a leggere: Venezia Marghera, RFI attiva primo binario da 740 metri