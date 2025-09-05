Infrastrutture

A partire dal 9 settembre e fino al 7 ottobre, sarà chiusa al traffico l’autostrada A5 nel tratto che collega Morgex a Entrèves, nella Valle d’Aosta. La decisione arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire lavori urgenti di adeguamento delle gallerie, il cui completamento è previsto entro dicembre.

Interventi paralleli sulla tratta autostradale

A comunicarlo è stata la Rav, la società concessionaria dell’autostrada, che ha sfruttato l’opportunità di questa chiusura in coincidenza con la sospensione temporanea del traffico nel traforo del Monte Bianco, al fine di ridurre l’impatto sul volume di traffico, soprattutto pesante, che attraversa la regione. L’obiettivo è dare il massimo impulso ai lavori, senza compromettere la mobilità, grazie alla diminuzione del traffico in transito.

“Contestualmente ai lavori suddetti – si legge in una nota – verrebbero affrontati in maniera più incisiva anche gli interventi di potenziamento della tratta che insistono sul tratto terminale della A5 in particolare i lavori di sostituzione delle barriere del viadotto Verrand e Montbardon. L’esecuzione delle attività in condizioni di traffico chiuso è pianificata con l’obiettivo di privilegiare al massimo la sicurezza dei lavoratori quella della circolazione stradale oltre che per parallelizzare gli interventi e contenere al massimo i tempi di esecuzione degli stessi riducendo decisamente le turbative al traffico che deriverebbero da un allungamento dei tempi di lavoro”.

Rimodulazione delle tariffe

La Rav rende noto che in occasione della chiusura del tratto Morgex-Entrèves nel periodo interessato sarà opportunamente rimodulata la tariffa.

La tratta Entreves – Morgex

La tratta autostradale A5 che collega Morgex a Entrèves, in Valle d’Aosta, rappresenta una delle principali arterie di comunicazione tra l’Italia e la Francia: lunga circa 15 chilometri, svolge un ruolo fondamentale nel collegamento tra le due nazioni, grazie alla sua connessione diretta con il traforo del Monte Bianco.

Il tratto autostradale Entreves – Morgex è un’arteria strategica per i turisti che si dirigono verso la Vallee Blanche, Courmayeur e le numerose località sciistiche ma è anche un corridoio cruciale per il trasporto commerciale tra Italia e Francia, percorso quotidianamente da veicoli pesanti che trasportano merci, soprattutto verso Chamonix.

