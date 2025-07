Infrastrutture

Al via una significativa iniziativa a favore della sicurezza stradale in Italia.

Questa nuova campagna informativa, frutto della collaborazione tra Autostrade per l’Italia (ASPI), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Polizia di Stato, mira a sensibilizzare i conducenti sull’importanza di adottare una guida responsabile, non solo per la propria incolumità, ma anche per salvaguardare il personale che opera quotidianamente sulla rete delle autostrade.

Sicurezza autostrade: obiettivi e messaggi centrali dell’iniziativa di Aspi

Il fulcro comunicativo della campagna è racchiuso nel motto “La libertà è movimento, in sicurezza”.

Più nello specifico, l’iniziativa sottolinea l’importanza di attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, prestando particolare attenzione in prossimità dei cantieri stradali e in presenza di operatori.

Tra le raccomandazioni primarie spicca, infatti, il rispetto della segnaletica, il mantenimento di una distanza di sicurezza adeguata e l’osservanza rigorosa dei limiti di velocità.

Il ruolo dei volti umani con ASPI protagonista

Per veicolare il messaggio in modo più efficace, la campagna ha scelto come testimonial diretti due figure professionali di ASPI: un’operatrice delle aree di servizio e un addetto alla viabilità.

Le loro immagini sono accompagnate da messaggi che evocano la loro vita personale e gli affetti, come “Rallenta fra pochi giorni divento papà” e “Rallenta fra un mese mi sposo”.

Questa scelta mira, infatti, a creare una connessione emotiva, invitando gli automobilisti a una guida più attenta e responsabile, a tutela della propria sicurezza e di quella dei lavoratori che si trovano sulla strada.

L’Impegno sinergico delle istituzioni e di Autostrade per l’Italia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia proseguono il loro impegno congiunto per la sicurezza stradale, considerandola una priorità e un valore imprescindibile per la sostenibilità del nostro Paese; un pilastro da valorizzare attraverso il rispetto delle normative e l’impegno per una maggiore diffusione della cultura della prevenzione a ogni livello.

Un aspetto che è stato ribadito sia dal Direttore del Servizio Polizia Stradale, Santo Puccia, sia dall’amministratore delegato di ASPI, Arrigo Giana.

Si ricorda che per sicurezza si intende una visione più ampia, che include la sicurezza delle infrastrutture e delle persone, sia i dipendenti di ASPI e delle aziende esterne che collaborano, sia gli utenti della rete.

Canali di diffusione della campagna di Autostrade per l’Italia (Aspi)

La campagna sarà divulgata attraverso un’ampia gamma di canali per raggiungere il pubblico. In particolare, sarà presente sulle principali testate giornalistiche nazionali, sul web e sui social media. Inoltre, saranno utilizzate anche affissioni nelle aree di servizio della rete gestita da Autostrade per l’Italia.

Un ulteriore mezzo di sensibilizzazione sarà la rubrica radiofonica “Non chiudere gli occhi” su RTL 102.5, dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti di guida corretti.

