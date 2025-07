Infrastrutture

L’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha incontrato una delegazione della società federale Die Autobahn, che gestisce tutte le autostrade tedesche, guidata dal CEO Michael Güntner.

L’incontro si è svolto nello Smart Road Center Anas a Fiumicino, una struttura dedicata alla mobilità del futuro, costruita con criteri green e alimentata da sistemi fotovoltaici.

Nel corso dell’incontro è emerso l’interesse da parte della delegazione tedesca per il know-how tecnologico di Anas e in particolare per i progetti sulla digitalizzazione delle strade e lo Structural Health Monitoring, che consentono il monitoraggio digitale del traffico e delle infrastrutture.

Le strade digitali sinonimo di sicurezza e sostenibilità

Durante la visita l’AD di Anas ha illustrato la missione della società del Gruppo FS e si è soffermato sul concetto di strade intelligenti, basate sul paradigma della Smart Mobility, che utilizza un’infrastruttura digitale per incrementare la sicurezza, la connettività e la sostenibilità delle strade.

“Strada digitale significa sicurezza e sostenibilità – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Grazie ai sensori e all’intelligenza artificiale le nostre infrastrutture possono comunicare il proprio stato di salute ed eventuali criticità prima che queste si presentino. L’obiettivo è la programmazione efficace degli interventi di manutenzione”.

“La Smart Road è inoltre sostenibile – ha proseguito Gemme – perché si alimenta di energia rinnovabile prodotta dalle Green Island, presenti ogni 30 km e dotate anche di droni, pronti a decollare per raggiungere i punti più impervi della strada ed utili anche per portare i primi strumenti di soccorso in caso di incidente. Solo attraverso la strada digitale e le tecnologie più innovative sarà possibile conseguire gli sfidanti obiettivi sulla sicurezza fissati dall’Unione europea e che Anas intende perseguire con il massimo impegno: dimezzare il numero dei morti sulle strade entro il 2030 e azzerarli entro il 2050″.

Il prossimo step tra Anas e Die Autobahn

Güntner ha invitato Gemme e la sua delegazione Anas a Berlino, per discutere la finalizzazione della collaborazione tra le Autostrade Tedesche ed Anas, centrata soprattutto sulla sicurezza del traffico e delle infrastrutture. I tedeschi hanno da pochi anni centralizzato la gestione e realizzazione delle autostrade precedentemente affidata ai 16 Lander.

