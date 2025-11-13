MOBILITÀ

Oggi 13 novembre 2025, ACI ed Istat hanno pubblicato le stime preliminari sugli incidenti stradali del primo semestre 2025. Secondo quest’ultime in Italia si è registrato un calo degli incidenti stradali con lesioni a persone, dei feriti e, soprattutto, delle vittime.

I dati degli incidenti stradali

ACI ed Istat hanno stimato 82.344 incidenti con lesioni a persone (-1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024), con 111.090 feriti (-1,2%) e 1.310 decessi (-6,8%). In media, ogni giorno si sono contati 455 incidenti, 614 feriti e oltre 7 vittime, pari a quasi 19 incidenti e quasi 26 feriti ogni ora, una vittima ogni tre ore e mezza.

Guardando le stime degli ultimi 20 anni le vittime di incidenti stradali si sono ridotte del 60,1% rispetto al primo semestre 2001. Negli ultimi anni però il miglioramento sembra rallentato. Difatti guardando le stime del primo semestre 2019 ( anno di riferimento scelto dalla Commissione Europea per il programma “Road Safety Policy Framework 2021-2030”, che punta a ridurre del 50% le vittime e i feriti gravi entro il 2030) notiamo un contenuto calo di incidenti stradali (-1,5%) e feriti (- 5,0%) e una più marcata riduzione dei decessi (-14,6%). La diminuzione delle vittime rappresenta un progresso verso gli obiettivi europei. Tuttavia il percorso per dimezzare i morti sulle strade entro il 2030 resta ancora difficile.

L’aumento delle vittime nelle autostrade

Rispetto al primo semestre del 2024, aumentano le vittime sulle autostrade (+4,4%). Fortunatamente però diminuiscono sulle strade urbane (-8,4%) e su quelle extraurbane (-7,1%). Se si guarda la frequenza degli incidenti stradali , avvengono più spesso sulle strade urbane (73,3%), ma quasi la metà delle vittime (49,1%) si registra sulle strade extraurbane, dove gli impatti risultano mediamente più gravi. A confronto con il 2019 però notiamo una situazione favorevole su tutti i tipi di strade ( Autostrade – 33,4%, extraurbane -12,4%, urbane -12,2%).

Il traffico nel primo semestre 2025

Oltre alle stime sugli incidenti stradali, Aci ed Istat hanno calcolato anche i dati riguardanti il traffico. Nei primi quattro mesi del 2025, il traffico autostradale complessivo (circa l’80% della rete) è aumentato dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2024: +0,4% per i veicoli leggeri e sostanziale stabilità per i pesanti (-0,04%). Sulle strade extraurbane principali il traffico è rimasto simile: un incremento del 2% per i veicoli pesanti e un calo analogo per quelli leggeri.

