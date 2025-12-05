MOBILITÀ

Ecco le regole e le scadenze per l’accesso ai contributi.

Click day il 17 dicembre 2025 per gli incentivi veicoli imprese di autotrasporto. Ecco le regole e le scadenze per l’accesso ai contributi.

Una misura molto attesa dal settore autotrasporto, perché sostiene il rinnovo dei mezzi e favorisce investimenti più sostenibili. Inoltre, la procedura definisce passaggi chiari che semplificano la partecipazione delle imprese iscritte al REN e all’Albo.

Gli incentivi veicoli imprese di autotrasporto e il click day del 17 dicembre 2025 sono disciplinati dal Decreto direttoriale MIT 4 dicembre 2025 n. 470, attuativo del D.M. 7 agosto 2025 n. 203, pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Il programma di incentivi punta a migliorare l’efficienza del parco veicolare con veicoli a basse emissioni, rimorchi innovativi e attrezzature tecniche per specifici tipi di trasporto.

Pertanto, la misura offre un’opportunità concreta per pianificare investimenti con maggiore sicurezza.

Click day incentivi veicoli imprese di autotrasporto

Gli incentivi destinati ai nuovi veicoli per le imprese di autotrasporto sono disponibili dalle 10:00 del 17 dicembre 2025.

Le domande dei contributi devono arrivare tramite PEC aziendale entro le 16:00 del 16 gennaio 2026. Ogni impresa di autotrasporto può presentare una sola istanza, anche se comprende più tipologie di investimento. Inoltre, l’ordine di arrivo determina la posizione in graduatoria.

Requisiti e documenti per ottenere gli incentivi

La domanda incentivi veicoli imprese di autotrasporto richiede il modello informatico compilato e firmato digitalmente.

Servono anche il contratto o preventivo datato dopo il 21 ottobre 2025 e la copia del documento d’identità. RAM controlla la domanda e può chiedere integrazioni senza modificare la posizione dell’impresa. Ciò garantisce un processo più equo e lineare.

Rendicontazione e chiusura della procedura

La rendicontazione per gli incentivi veicoli imprese di autotrasporto apre il 18 marzo 2026 e si chiude il 9 ottobre 2026. Le imprese di autotrasporto devono caricare la prova del pagamento e la documentazione tecnica dei beni acquistati. Inoltre, possono presentare le dichiarazioni per eventuali maggiorazioni. La piattaforma assegna il contributo nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto delle regole stabilite.

Gli incentivi veicoli imprese di autotrasporto rappresentano così un sostegno concreto alla modernizzazione del settore, con una procedura chiara e tempi definiti che favoriscono la corretta programmazione degli investimenti.

Leggi anche: Trasporto: 500 euro al mese ai giovani under 35 per nuova attività