MOBILITÀ

L’ evento nazionale è dedicato alla transizione digitale e sostenibile della filiera mobilità

Come rendere il sistema dei trasporti più efficiente, connesso e sostenibile grazie alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale? A questa domanda risponde HD‑MOTION, l’evento istituzionale che si terrà il 1° ottobre 2025 a Roma, presso la sede di Confindustria a partire dalle ore 10.30. Tra gli ospiti saranno presenti il ministro Urso e i principali rappresentanti delle istituzioni e del settore automotive.

Promosso dal Competence Center Nazionale CIM4.0 e dal Cluster Nazionale Trasporti, l’evento rappresenta il primo appuntamento nazionale dedicato alla trasformazione digitale del settore mobilità in Italia. Un’occasione unica per mettere a confronto imprese, istituzioni, ricerca e innovazione, con l’obiettivo di delineare strategie concrete per il futuro della mobilità sostenibile, connessa e intelligente.

Accompagnare la trasformazione digitale e sostenibile

Durante la giornata si illustreranno i primi risultati del progetto HD‑MOTION (acronimo di Hub for the Digital Mobility TransformatiON), l’European Digital Innovation Hub, che sta accompagnando la filiera della mobilità italiana verso una nuova fase industriale, tecnologica e ambientale. L’obiettivo principale di HD Motion è sostenere la trasformazione digitale e sostenibile del settore, fornendo consulenza ad imprese, pubbliche amministrazioni e operatori del trasporto con servizi tecnologici, test before invest, consulenza, networking, e accesso a finanziamenti.

Come spiega Enrico Pisino, CEO di CIM4.0: ” Il mondo dei trasporti è fortemente condizionato dal digitale. Parliamo di servizi ma anche di mezzi di trasporto che, dalla concezione alla produzione e fino ad arrivare all’uso, sono fortemente condizionati dalle nuove tecnologie del digitale. Ora le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese- saranno aiutate a stare al passo con i tempi”.

Tecnologie digitali e AI per una mobilità smart e sostenibile: gli obiettivi dell’evento

Il programma, ricco di interventi, avrà come scopo principale l’esplorazione delle vaste opportunità che le recenti innovazioni tecnologiche, dalle soluzioni digitali all’intelligenza artificiale, offrono per delineare una mobilità futura più efficiente, interconnessa e intrinsecamente rispettosa dell’ambiente.

Un altro obiettivo sarà quello di identificare e condividere strumenti pratici, direttive e prospettive a lungo termine per dare un impulso concreto alla metamorfosi dell’intero comparto dei trasporti verso schemi operativi più evoluti, coesi e pienamente digitalizzati.

Un approfondimento sulla trasformazione digitale e il settore automobilistico

Il programma dell’incontro fornirà un’analisi dettagliata dei primi risultati ottenuti dal progetto HD-MOTION e i nuovi bundle di servizi per le aziende (incentrati su AI, cybersecurity e HPC), servizi coperti finanziariamente fino al 100%.

Una specifica attenzione sarà poi rivolta al comparto automobilistico, elemento cruciale per l’intera filiera della mobilità e per la capacità competitiva dell’industria italiana nel suo complesso.

Un focus, inoltre, di particolare attualità, soprattutto alla luce delle ultime notizie e, in generale, dei profondi cambiamenti in atto; tra l’incremento della digitalizzazione, l’avanzamento dell’elettrificazione, la crescente preoccupazione verso il comparto dell’automotive e la questione della sostenibilità.

In merito, l’incontro del 1° ottobre è stato concepito proprio per favorire un dialogo costruttivo e trasparente tra le istituzioni, le aziende leader nel settore tecnologico, i produttori e i rappresentanti del vasto indotto con l’obiettivo di identificare le molteplici opportunità per valorizzare il tessuto produttivo italiano.

