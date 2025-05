MOBILITÀ

In dettaglio gli orari e giorni con strade chiuse, deviazioni del traffico e scuole chiuse

Manca ormai pochissimo all’arrivo del Giro d’Italia a Vicenza, previsto per venerdì 23 maggio 2025.

La Tappa dei Berici colorerà di rosa Vicenza, con arrivo in salita davanti al Santuario di Monte Berico, ma anche con strade chiuse, deviazioni del traffico e scuole chiuse.

Strade chiuse a Vicenza per il Giro d’Italia: orari e zone

Le strade chiuse per il Giro d’Italia a Vicenza saranno interessate da divieti progressivi a partire dalle 13:30 alle 18:00 di venerdì 23 maggio 2025, in entrambi i sensi di marcia, lungo tutto il percorso della Tappa dei Berici.

Tra le chiusure principali:

Viale Riviera Berica

Strada del Tormeno

Viale del Risorgimento Nazionale

Viale X Giugno a Monte Berico

Inoltre, già da giovedì 22 maggio 2025 dalle ore 14:00 fino alle ore 23:00 di venerdì 23 maggio 2925, piazzale della Vittoria sarà chiuso per consentire l’allestimento dell’arrivo.

Il giorno del Giro d’Italia a Vicenza, dalle ore 5.00 alle ore 23.00 del 23 maggio 2025 (o fino a cessate esigenze), saranno chiuse al traffico veicolare (eccetto residenti):

Via Petrarca

Via Boccaccio

Viale Dante

Viale X Giugno (da via Dante a strada della Commenda)

Viale D’Azeglio

Borgo Berga

Viale dello Stadio (da viale Margherita a viale Bassano)

Percorso Giro d’Italia a Vicenza

I corridori del Giro d’Italia entreranno in città da Longare intorno alle 16:00. Dopo un primo passaggio da Monte Berico, percorreranno un circuito impegnativo tra Vicenza e Arcugnano, con arrivo in salita a viale X Giugno.

Il tracciato prevede il passaggio lungo:

Viale Riviera Berica

Borgo Berga

Piazzale Fraccon

Viale Risorgimento Nazionale

Viale Dante

Viale X Giugno

Via Breganzola

Viale Sant’Agostino

Strada del Tormeno

Il circuito verrà ripetuto due volte prima dell’arrivo finale.

Per maggiori dettagli è disponibile la mappa interattiva del percorso (accessibile solo da smartphone): https://mappa.tappadeiberici.it

Scuole chiuse a Vicenza il 23 maggio 2025

Tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Vicenza chiuderanno alle 12. Una decisione presa per permettere a studenti e personale scolastico di rientrare in sicurezza, vista la modifica alla viabilità e al trasporto pubblico che scatterà dal primo pomeriggio in occasione del Giro d’Italia a Vicenza.

Trasporto pubblico locale: deviazioni in programma

Per il Giro d’Italia a Vicenza il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano subirà deviazioni durante tutta la giornata del 23 maggio. Le linee che transitano lungo il percorso del Giro saranno modificate. Le variazioni saranno comunicate sul sito ufficiale dell’azienda SVT.

