MOBILITÀ

In occasione della 13ª tappa del Giro d’Italia a Rovigo, in programma venerdì 23 maggio 2025 con partenza da Rovigo e arrivo a Vicenza, il Comune ha predisposto un piano dettagliato di strade chiuse, divieti di sosta e deviazioni del traffico.

L’obiettivo è garantire la sicurezza della corsa ciclistica e del pubblico, limitando al contempo i disagi per i cittadini.

Giro d’Italia Rovigo strade chiuse

Il Giro d’Italia a Rovigo comporterà strade chiuse già a partire da giovedì 22 maggio. In particolare:

Piazza Vittorio Emanuele II, Via Laurenti, Corso del Popolo (tra Piazza Repubblica e Via Ponte Roda) saranno completamente chiuse al traffico dalle 15:00 del 22 maggio alle 18:30 del 23 maggio . Saranno installate transenne antintrusione e vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata .

(tra Piazza Repubblica e Via Ponte Roda) saranno . Saranno installate transenne antintrusione e vigerà il . All’altezza di Largo Libertà , sarà vietato l’accesso a Corso del Popolo , con obbligo di svolta a destra. Lo stesso avverrà a Largo Porta Po , con segnalazione di strada chiusa 400 metri prima.

, sarà vietato l’accesso a , con obbligo di svolta a destra. Lo stesso avverrà a , con segnalazione di strada chiusa 400 metri prima. Ulteriori preavvisi di chiusura saranno collocati a Largo Martiri (300 metri prima).

Giro d’Italia a Rovigo: strade chiuse il 23 maggio

Nella giornata clou, venerdì 23 maggio 2025, giorno della partenza della tappa del Giro d’Italia da Rovigo, le strade chiuse e le aree interdette saranno numerose:

Dalle 05:00 alle 15:00 : Via Ponte Roda, Piazza Merlin, Via Boscolo saranno completamente chiuse al traffico , con rimozione forzata dei veicoli in sosta.

: Via Ponte Roda, Piazza Merlin, Via Boscolo saranno , con rimozione forzata dei veicoli in sosta. Dalle 06:00 alle 15:00 : chiusura anche per Viale Porta Adige n. 48 , punto di partenza ufficiale della tappa.

: chiusura anche per , punto di partenza ufficiale della tappa. Via Casalini , nello stesso orario, sarà vietata alla sosta eccetto ai mezzi delle Forze dell’Ordine.

, nello stesso orario, sarà vietata alla sosta eccetto ai mezzi delle Forze dell’Ordine. Dalle 06:00 fino a fine Giro d’Italia a Rovigo : Corso del Popolo, Via Ponte Roda, Piazza Merlin, Via Boscolo, Via Gattinara, Via Silvestri, Viale Trieste, Via Umberto I, Viale Regina Margherita, Viale Porta Adige saranno interamente interdette alla circolazione e alla sosta , con transenne antintrusione e segnaletica di preavviso.

: Corso del Popolo, Via Ponte Roda, Piazza Merlin, Via Boscolo, Via Gattinara, Via Silvestri, Viale Trieste, Via Umberto I, Viale Regina Margherita, Viale Porta Adige saranno , con transenne antintrusione e segnaletica di preavviso. Via Petrarca sarà soggetta a divieto di sosta su entrambi i lati e doppio senso di circolazione dalle 06:00 alle 16:00.

sarà soggetta a dalle 06:00 alle 16:00. Piazza Cervi sarà completamente interdetta alla sosta dalle 05:00 alle 16:00.

sarà completamente interdetta alla sosta dalle 05:00 alle 16:00. Divieti di sosta anche in Via Sacro Cuore, Badaloni, Casalini, P. Caffaratti, Pighin, S. Alvarotti, Di Vittorio, Portello, Piazza Repubblica e Via Cavallotti (dalle 05:00 alle 16:00).

(dalle 05:00 alle 16:00). In Via S. Agostino, obbligo di svolta a destra in Via Sichirollo.

Trasporto pubblico deviato per il Giro d’Italia a Rovigo

Il Giro d’Italia a Rovigo comporterà anche modifiche al trasporto pubblico locale. I bus urbani ed extraurbani saranno deviati su:

Via Mozart per le linee da e per l’Alto Polesine

per le linee da e per l’Alto Polesine Via De Gasperi per le linee da e per il Basso Polesine

per le linee da e per il Basso Polesine Via B.T. da Garofolo (tra Gramsci e Malipiero) per le linee urbane

Anche in queste aree, divieto di sosta con rimozione forzata sarà attivo dalle 05:00 alle 16:00.

Attenzione alla viabilità su Viale Porta Adige

Un’ulteriore misura per il Giro d’Italia a Rovigo riguarda Viale Porta Adige. La circolazione in direzione Padova-Rovigo sarà vietata due ore e mezza prima della partenza ufficiale della tappa, prevista per le ore 13:00. Quindi, il traffico sarà bloccato a partire dalle 10:30 circa.

Continua a leggere: Giro d’Italia a Viareggio strade chiuse