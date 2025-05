MOBILITÀ

Ecco orari, viabilità e trasporti per la tappa dedicata a Papa Francesco

Domenica 1° giugno 2025 Roma ospita la tappa finale del Giro d’Italia. Ecco gli orari, strade chiuse, viabilità e trasporti.

Il Giro d’Italia a Roma, in occasione dell’anno giubilare, partirà dal Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco. Attesi migliaia di spettatori e importanti modifiche alla viabilità: strade chiuse, deviazioni e cambiamenti per oltre 60 linee di trasporto pubblico.

Giro d’Italia 2025 il percorso a Roma

Strade chiuse. L’ultima tappa del Giro d’Italia 2025 inizierà alle 15:00 dai Giardini Vaticani (Porta del Perugino). I ciclisti percorreranno un tratto fino a Ostia, per poi tornare verso il centro di Roma e affrontare 8 giri del circuito finale, ognuno di 9,5 km, con arrivo previsto al Circo Massimo.

Il percorso attraversa luoghi iconici della Capitale, tra pavé, curve tecniche e rettilinei, offrendo uno scenario mozzafiato sia per gli atleti che per il pubblico.

Giro d’Italia Roma strade chiuse

Ecco le strade chiuse e le vie interessate dal Giro d’Italia a Roma sabato 31 maggio e domenica 1° giugno 2025

Le prime chiusure al traffico e divieti di sosta a Roma, scattano già da sabato 31 maggio 2025 nelle seguenti zone:

Prati e San Pietro

Aurelio (via della Stazione Vaticana, via Aurelia)

(via della Stazione Vaticana, via Aurelia) Eur (piazzale Marconi, largo Pella, piazzale Nervi)

(piazzale Marconi, largo Pella, piazzale Nervi) Ostia (piazzale Colombo, lungomare Lutazio Catulo e Duilio, piazza Sirio, Magellano, via Valladolid, Carbonelli, San Fiorenzo)

Domenica 1° giugno 2025, per il Giro d’Italia a Roma, saranno progressivamente chiuse al traffico decine di strade principali tra centro, Eur e litorale. Tra le più rilevanti:

Viale delle Terme di Caracalla, Circo Massimo, viale Aventino

Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo

Via del Plebiscito, Corso Vittorio Emanuele, largo Argentina

Lungotevere da Ponte Vittorio a Ponte Aventino

Via della Stazione Vaticana, Borgo Santo Spirito, Piazza del Sant’Uffizio

Galleria PASA, via della Greca, Porta Capena

Carreggiata centrale della Colombo fino a Ostia

Trasporti pubblici Giro d’Italia a Roma

A causa delle chiusure, 66 linee tra bus e tram saranno deviate, limitate o sospese. Tra queste:

Linee interrotte : 34 (12–16:30), 40 e 64 (5:30–20), 51 e 628 (5:30–21), 160 (12–17), 170 (12–18), 714 (13–17), 06, 062, 070 (13–17)

: 34 (12–16:30), 40 e 64 (5:30–20), 51 e 628 (5:30–21), 160 (12–17), 170 (12–18), 714 (13–17), 06, 062, 070 (13–17) Linee notturne coinvolte : nMB, nME, nMC, n716, n3D, n3S

: nMB, nME, nMC, n716, n3D, n3S Linee gestite da operatori privati: C8, 771, 778 (zona Eur), 982 (zona Centro–San Pietro)

Per tutti i dettagli, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Roma Servizi per la Mobilità.

Family Ride e Giroland in Piazza del Popolo a Roma

La domenica del Giro d’Italia a Roma sarà anche una festa per le famiglie. Alle 9:30 partirà la Family Ride, una pedalata gratuita nel centro storico per adulti e bambini, promossa da Roma Capitale e RCS Sports & Events.

In Piazza del Popolo, sarà allestita Giroland, il villaggio del Giro con spettacoli, musica e animazione grazie a RTL 102.5, radio ufficiale dell’evento.

Come muoversi a Roma durante il 1° giugno 2025

Il Giro d’Italia a Roma è un’occasione unica per vivere lo sport e la città. Ma comporterà forti limitazioni alla viabilità e al trasporto pubblico. Per evitare disagi, si consiglia di:

Pianificare gli spostamenti in anticipo

Utilizzare la metro, che resterà attiva

Seguire gli aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it

