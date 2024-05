MOBILITÀ

Ecco le strade chiuse, divieti di sosta, orari e modifiche dei mezzi, per il Giro d’Italia a Selva di Val Gardena- Passo del Brocon mercoledì 22maggio 2024

Giro d’Italia, la diciassettesima tappa con partenza da Selva di Val Gardena e arrivo al Passo del Brocon, mercoledi 22 maggio 2024.

La partenza della diciassettesima tappa del Giro d’Italia è prevista da Piazza Nives, a Selva di Val Gardena alle ore 12:25. Si inizierà con la salita del Passo Sella e dopo il passaggio attraverso la Val di Fassa, si raggiungerà il Passo Rolle e il Passo Gobbera.

Strade chiuse giro d’Italia a Selva di Val Gardena 22 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Selva di Val Gardena– Passo del Brocon mercoledi 22 maggio 2024 strade chiuse due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti. In particolare è stata disposta la chiusura delle arterie statali, provinciali e comunali poste fuori dai centri abitati in entrambi i sensi di marcia secondo gli orari indicati.

Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

–strada str. Mëisules fino al crocevia “Bar La Stua” dalle ore 7:30 alle ore 14:00

– strade Plan de Gralba dalle ore 10:10 fino ca. alle ore 13:00

– Passo Sella dalle ore 10:20 fino ca. alle ore 13.15

La strada da S. Cristina al Monte Pana sarà chiusa fino alle ore 23.00

Il divieto di transito vale anche per le bici.

Subito dopo il passaggio del Giro le strade verranno riaperte (eccetto la strada Pana, che aprirá alle ore 20:00).

Autobus gratuiti Giro d’Italia 22 maggio 2024

Mercoledì 22 maggio 2024 per il giro d’Italia saranno messi a disposizione shuttles gratuiti, queste le direzioni e gli orari:

Da Maciaconi/Dosses a Dantercepies dalle 7:30 alle 14:00, ogni 15 minuti.

Servizio di seggiovia gratuito Giro d’Italia 22 maggio 2024

La seggiovia Monte Pana porterà (in andate e ritorno) gratuitamente gli spettatori sul Monte Pana dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

Anche la seggiovia del Mont Sëura sarà aperta gratuitamente per i visitatori.

La ZipLine Monte Pana sarà aperta al prezzo di €28,00 a giro.

I