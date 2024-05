MOBILITÀ

Il Giro d’Italia parte da Riccione e arriva a Cento venerdì 17 maggio in occasione della sua tredicesima tappa.

La tappa prenderà il via alle 13 da Piazzale Roma dove i ciclisti confluiranno su viale Verdi per immettersi poi su viale D’Annunzio verso Rimini con direzione Cento.

La tappa Riccione-Cento sarà preceduta, in città, dal passaggio del “serpente” della Carovana pubblicitaria che approderà a Cesena intorno alle ore 12:15 per poi sostare in zona Ponte Nuovo fino alle ore 13:00.

La corsa vera e propria prenderà il via dal cosiddetto chilometro zero posto in prossimità del ponte sul torrente Marano.

Previsti la sospensione della circolazione stradale, nei tratti di strada urbana del comune di Cesena ed il divieto di transito con chiusura totale al traffico dalle ore 11:30 alle ore 14:15 e fino al completo passaggio dei ciclisti.

Le strade chiuse nel comune di Cesena

Le strade interessate dalla manifestazione sportiva sono le seguenti: via Emilia Levante, rotonda Case Finali, via G. Marconi, viale G. Oberdan, via G. Bovio, via Europa, via Zuccherificio, Ponte del Risorgimento, via G. Matteotti, via C. Cattaneo, via Emilia Ponente.

Dalle ore 11:15 alle ore 14:30 è prevista la chiusura della carreggiata in direzione sud della SS726 Tangenziale di Cesena da Ponte Pietra fino al termine della SS726. Tangenziale con uscita obbligatoria allo svincolo 2 e contestuale chiusura del relativo ingresso in direzione sud.

Dalle ore 11:30 alle ore 15:00 prevista la chiusura degli svincoli di uscita dalla SS 3 Bis Tiberina (E45) di Cesena Ovest, in entrambe le direzioni. L’autostrada non subirà variazioni di percorso.

Tutti i dettagli del tragitto della tredicesima tappa qui

Trasporto pubblico locale

In occasione della tredicesima tappa del Giro d’Italia da Riccione a Cento potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale. A partire dalla tarda mattinata e fino a cessata esigenza, Le linee del trasporto pubblico potrebbero subire deviazioni o interruzioni nei bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

Divieti di sosta

A partire dalle 7 del mattino e fino alle 14 di venerdì 17 maggio sarà vietato parcheggiare i veicoli lungo tutto il percorso di gara. I mezzi in sosta vietata verranno rimossi.

Le strade chiuse a Riccione

Lasciato viale D’Annunzio, i ciclisti entreranno nel territorio comunale di Rimini, dirigendosi in viale Cavalieri di Vittorio Veneto per poi transitare lungo la Statale 16 che verrà chiusa, nel territorio del capoluogo, a partire dalle 10,30 e fino alle 13,30 circa.

La Statale a Rimini potrà essere attraversata in direzione mare monte e viceversa, nelle seguenti rotatorie: Varisco/Rosmini Covignano, rotonda Valentini e Via della Fiera/Grotta rossa. Resteranno percorribili i 2 sottopassi delle vie Rodriguez e Marecchiese.

Per gli spostamenti verso Rimini è consigliato transitare lungo viale Veneto, raggiungere viale Coriano e poi il centro di Rimini passando dal sottopasso di viale Rodriguez .

Start Romagna invita ad utilizzare i canali Start per maggiori informazioni.