MOBILITÀ

In dettaglio orari, percorso e divieti da Como a Bergamo

Strade chiuse per il Giro di Lombardia sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 10.55 alle ore 18.00. Il Giro di Lombardia “Il Lombardia” è la grande classica gara di ciclismo mondiale che attraversa le province di Como, Lecco e Bergamo.

La 119ª edizione della corsa parte da Como e arriva nel cuore di Bergamo dopo 241 chilometri e oltre 4.400 metri di dislivello. Dalle 15.30 alle 18.00 tutte le vie lungo il tracciato del Giro di Lombardia saranno chiuse al traffico per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

Giro di Lombardia, strade chiuse a Como

La partenza del Giro di Lombardia 2025 è fissata alle 10.55 da piazza Duomo a Como, dove sarà allestito il villaggio di partenza. I corridori percorreranno via Milano, via Napoleona e piazzale Camerlata, proseguendo lungo la SP28 in direzione Cantù.

Le strade chiuse a Como interesseranno gran parte del centro storico e le principali vie di accesso, con blocchi temporanei della circolazione al passaggio della carovana.

Da Como la corsa del Giro di Lombardia proseguirà verso Alzate Brianza, Erba, Canzo e Asso, per poi affrontare la prima salita leggendaria: la Madonna del Ghisallo.

Da qui la discesa condurrà i ciclisti a Bellagio e lungo la SS583 sul Lago di Como, toccando Onno, Valmadrera e Parè fino a Lecco. Anche lungo il lago saranno previste strade chiuse temporaneamente per il transito dei corridori.

Giro di Lombardia, tutte le strade chiuse sul percorso

Dopo Calolziocorte, il Giro di Lombardia 2025 entra nel vivo con una serie di ascese dure e spettacolari. Si parte dalla Roncola (Valico di Valpiana), con pendenze fino al 17%, poi arrivano le salite di Berbenno, Dossena, Zambla Alta e infine il Passo di Ganda.

Le strade chiuse del Giro di Lombardia interesseranno l’intero tratto montano tra la Val Brembana e la Val Seriana, con deviazioni obbligatorie e limitazioni alla viabilità locale.

Dal Passo di Ganda la discesa verso Selvino sarà un momento cruciale della gara, con 19 tornanti spettacolari e un asfalto perfetto. Gli appassionati che vogliono assistere alla corsa dovranno però rispettare le chiusure al traffico e non sostare lungo la carreggiata.

Strade chiuse a Bergamo per il Giro di Lombardia

Il finale del Giro di Lombardia 2025 si svolgerà nel cuore di Bergamo. I corridori raggiungeranno la città tra le 16.42 e le 17.24, dopo aver percorso 238 km da Como. Il tracciato cittadino include via Correnti, largo Decorati al Valor Civile, via Bianzana, via Corridoni, Borgo Santa Caterina (in contromano), piazzale Oberdan, via Sauro, via Baioni, via Ruggeri da Stabello e via Maironi da Ponte.

Da qui, i ciclisti affronteranno la salita verso Città Alta, passando da Porta San Lorenzo e dalla Boccola, fino a Colle Aperto. La discesa finale lungo viale delle Mura e Porta Sant’Agostino porterà il gruppo sul rettilineo di viale Vittorio Emanuele II, con l’arrivo in viale Roma.

Durante tutto il pomeriggio le strade chiuse a Bergamo saranno presidiate dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del pubblico e degli atleti.

Giro di Lombardia, strade chiuse a Bergamo

Il Comune di Bergamo ha emanato un’ordinanza che stabilisce la chiusura totale al traffico dalle 15.30 alle 18.00 lungo il percorso cittadino del Giro di Lombardia.

Inoltre, dalle 9.00 del mattino fino alle 18.00, vige il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade interessate, compresi gli stalli pubblici. Tutte le vie laterali che si immettono sul tracciato diventeranno a fondo chiuso, con doppio senso temporaneo per i residenti.

Le strade chiuse del Giro di Lombardia saranno segnalate con apposita cartellonistica, e sarà vietato attraversare la carreggiata durante il passaggio dei corridori e dei mezzi di gara.

Orari di passaggio e strade chiuse per il Giro di Lombardia 2025

In base alla cronotabella ufficiale disponibile a questa pagina, gli orari di transito previsti sono:

Como (km 0) – ore 10.55

– ore Madonna del Ghisallo – ore 11.45-11.50

– ore Roncola (Valico di Valpiana) – ore 13.12-13.27

– ore Dossena – ore 14.47-15.14

– ore Passo di Ganda – ore 16.03-16.41

– ore Selvino – ore 16.08-16.46

– ore Arrivo a Bergamo (viale Roma) – ore 16.42-17.24

Durante queste fasce orarie, tutte le strade chiuse del Giro di Lombardia resteranno interdette alla circolazione fino al passaggio dell’ultimo veicolo dell’organizzazione.

