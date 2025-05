MOBILITÀ

Giro d’Italia a Viareggio il 21 maggio 2025, strade chiuse, divieti di circolazione e rimozione dalle ore 5:00 del mattino. Tutte le modifiche al traffico in vista della partenza dell’11ª tappa del Giro d’Italia 2025: attenzione a sosta vietata e circolazione interdetta in molte zone della città

Il Giro d’Italia a Viareggio con la tappa 11 porta inevitabilmente, strade chiuse, divieti di sosta e rimozione coatta dei veicoli già a partire dalle prime ore del mattino.

In particolare, la tappa di mercoledì 21 maggio 2025, con partenza da Viareggio e arrivo a Castelnovo ne’ Monti, prevede modifiche importanti alla viabilità e al sistema di mobilità urbana.

Giro d’Italia Viareggio, strade chiuse mercoledì 21 maggio 2025

Per il Giro d’Italia a Viareggio, dalle 5:00 alle 14:30 strade chiuse con divieto di sosta con rimozione coatta e interdizione alla circolazione in:

via Giannessi (tratto finale dopo scuola Isi Carlo Piaggia)

via dei Pescatori (da via Savi a via Coppino)

parcheggio Leandro Biancalana

via Virgilio (tra via Pescatori e parcheggio Biancalana)

via Petrarca (tra via Pescatori e via Menini)

via Coppino (tra via Oberdan e via Menini)

Divieti di sosta a Viareggio mercoledì 21 maggio 2025

Con il passaggio del Giro d’Italia a Viareggio, divieto di sosta con rimozione coatta dalle 5:00 alle 14:30 in:

via Oberdan (tra via Coppino e Ponte Girante)

via Rosolino Pilo (tra rotatoria piazza Manzoni e viale Manin)

viale Manin

viale Carducci

via Marco Polo

via Salvo D’Acquisto

area rotatoria della Tuffatrice

piazza D’Azeglio

prolungamento via Matteotti (Capolinea Bus), eccetto autobus Autolinee Toscane

Giro d’Italia a Viareggio divieti sul percorso della gara

Divieto assoluto di circolazione lungo il percorso della gara ciclistica dalle 9:45 alle 13:00

via Oberdan

via Rosolino Pilo

viale Manin

viale Carducci

via Marco Polo

via Salvo D’Acquisto

area rotatoria della Tuffatrice

Sempre mercoledì 21 maggio, dalle 5 alle 13, sarà vietata la circolazione anche in tutte le intersezioni con il viale Manin e il viale Carducci.

Parcheggi chiusi a Viareggio il 21 maggio 2025

Alcuni divieti scatteranno con largo anticipo. Ecco i dettagli:

viale Buonarroti (lato monte) da via Vespucci a via Gioia: divieto di sosta con rimozione dalle 8 di lunedì 19 maggio alle 15 di mercoledì 21 maggio , eccetto mezzi ufficiali Giro d’Italia ospitati all’Hotel Tahiti

da via Vespucci a via Gioia: divieto di sosta con rimozione , eccetto mezzi ufficiali Giro d’Italia ospitati all’Hotel Tahiti via Paolina Buonaparte, via Vespucci e piazza Puccini: divieti analoghi, con deroghe solo per strutture ricettive che ospitano squadre, staff medico e partner ufficiali

Giro d’Italia Viareggio: mezzi pubblici di Autolinee Toscane bus deviati e fermate sospese

In occasione del Giro d’Italia a Viareggio, anche il trasporto pubblico locale subirà significative variazioni nella giornata di mercoledì 21 maggio 2025.

L’azienda Autolinee Toscane ha annunciato che dalle 5:00 alle 14:30, numerose linee urbane ed extraurbane saranno deviate o limitate. Si consiglia di consultare il sito ufficiale di Autolinee Toscane o l’applicazione ufficiale per verificare gli orari aggiornati e i percorsi alternativi. In caso di necessità, sarà attivo un servizio di assistenza mobile nelle principali fermate per indirizzare i passeggeri.

