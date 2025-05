MOBILITÀ

Il Giro d’Italia 2025 arriva Modena con la tappa numero 12. Partenza del Giro d’Italia il 22 maggio 2025 da Piazza Roma a Modena verso le ore 13:00.

Ecco le strade chiuse, i divieti di sosta, deviazioni dei mezzi pubblici e le iniziative in programma.

Modena, dopo 85 anni dalla prima storica tappa del Giro d’Italia accoglie corridori che, giovedì 22 maggio 2025, partiranno da Modena alla volta di Viadana.

Al parco Novi Sad verrà allestito il Villaggio del Giro, con i protagonisti della carovana al seguito della corsa.

Giro d’Italia a Modena, strade chiuse

In occasione del Giro d’Italia a Modena sono previste delle modifiche alla viabilità con strade chiuse e sospensione della circolazione stradale per il giorno 22 maggio 2025 nel percorso interessato:

Piazza Roma, Largo San Giorgio, Via Farini, Via Emilia Centro, Viale Martiri della Libertà, Viale Rimembranze, Via Cavedoni, Via Sigonio, Via Morane, Via Bellaria fino al confine comunale.

Le strade e la circolazione verranno progressivamente riaperti una volta passato il Giro, indicativamente entro le 14.

Variazioni percorso trasporto pubblico Seta

Per il Giro d’Italia il 22 maggio 2025 sono previste variazioni dei percorsi del trasporto pubblico locale (per informazioni consultare il sito www.setaweb.it o contattare il call center 840 000216).

Modena 22 maggio 2025 divieti di circolazione e sosta

Sono previsti divieti di circolazione per il passaggio del Giro d’Italia a Modena:

Parco Novi Sad – SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. Parco Novi Sad – Chiusura accesso parcheggio “Novi Park” dal lato di via Fontanelli – Berengario dalle ore 11.00 alle ore 13.30 circa del 22.05.2025 eccetto uscita veicoli in caso di emergenza – Accesso al parcheggio Novi Park dal lato di viale Monte Kosica

Chiusura accesso parcheggio “Novi Park” dal lato di via Fontanelli – Berengario dalle ore 11.00 alle ore 13.30 circa del 22.05.2025 eccetto uscita veicoli in caso di emergenza – Accesso al parcheggio Novi Park dal lato di viale Monte Kosica Piazza Roma – SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. Corso Accademia – tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. Via 3 Febbraio – tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. Via Belle Arti – da via Sgarzeria a p.le San Domenico tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

Divieti di sosta e circolazione Modena 22 maggio 2025

P.le San Domenico – tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. P.le Molza – tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. Corso Vittorio Emanuele – in prossimità del civico 105 per collocazione “struttura accrediti”, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

in prossimità del civico 105 per collocazione “struttura accrediti”, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. Via Farini – intera asta stradale, su ambo i lati, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. In via Farini gli esercenti dovranno rimuovere i dehor presenti sulla carreggiata stradale dalle ore 15.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025

intera asta stradale, su ambo i lati, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. Largo San Giorgio – intera area, su ambo i lati, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.

Modena 22 maggio 2025 divieti di sosta e circolazione

Corso Vittorio Emanuele – intera asta stradale, tutta l’area adibita a parcheggio, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

intera asta stradale, tutta l’area adibita a parcheggio, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025. Corso Cavour – da viale Fontanelli a corso Canalgrande, tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

– da viale Fontanelli a corso Canalgrande, tutta l’area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025. Via Molza – su entrambe le corsie di marcia con opposte direzioni, ordinariamente destinate alla circolazione di bus e taxi, in quanto corsie preferenziali: viene consentito il transito veicolare dalle ore 05.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

– su entrambe le corsie di marcia con opposte direzioni, ordinariamente destinate alla circolazione di bus e taxi, in quanto corsie preferenziali: viene consentito il transito veicolare dalle ore 05.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025. P.le Natale Bruni – tutta l’area adibita a parcheggio antistante il Tempio, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli clienti strutture ricettive di corso Vittorio Emanuele dalle ore 05.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

tutta l’area adibita a parcheggio antistante il Tempio, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli clienti strutture ricettive di corso Vittorio Emanuele dalle ore 05.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025. Viale Martiri della Libertà – da largo Garibaldi a viale Rimembranze, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

da largo Garibaldi a viale Rimembranze, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025. Viale Rimembranze – da viale Martiri della Libertà a via Cavedoni, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

da viale Martiri della Libertà a via Cavedoni, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025. Via Cavedoni – da viale Rimembranze a via Sigonio, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

da viale Rimembranze a via Sigonio, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025. Via Sigonio – da via Cavedoni a via Morane, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

da via Cavedoni a via Morane, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025. Via Morane – da via Sigonio a via Bellaria, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.

Iniziative in programma per il Giro d’Italia a Modena il 22 maggio 2025

Giovedì 22 maggio 2025 per il Giro d’Italia a Modena, Piazza Mazzini si trasformerà in uno spazio suggestivo dove storia, arte e tradizione popolare si incontrano. Al centro della scena, l’incredibile Maxibicicletta costruita negli anni Ottanta da Bruno Ferrari insieme a un gruppo di amici: un’opera fuori scala che continua ad affascinare grandi e piccoli. Accanto a questa installazione, sarà possibile ammirare una selezione di biciclette d’epoca della collezione Ferrari-Bassoli.

Saranno esposti sei modelli storici, provenienti da Italia, Germania e Francia, risalenti alla fine del XIX secolo fino agli anni Quaranta del Novecento. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, la presenza di figuranti in costumi d’epoca che restituiscono la magia e il fascino del tempo passato.

A portare leggerezza e divertimento, la verve comica dei burattini di Luciano Pignatti: Sandrone e Fagiolino si muoveranno tra il pubblico con interviste improvvisate e divertenti gag. Non mancherà la celebre “Bicicletta del Burattinaio”, con il suo teatrino itinerante montato su un carretto, simbolo vivente della tradizione popolare emiliana.

Fino al 3 giugno, sotto il portico del Collegio, sarà visitabile la mostra illustrata “L’Italia sui pedali”. Curata da Mo’ Better Football: un racconto poetico del ciclismo italiano attraverso le opere di Riccardo Guasco, Sergio Ponchione e Simone Ferrarini, che esplorano il rapporto profondo tra ciclisti, montagne, strade e identità nazionale.

