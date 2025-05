MOBILITÀ

Giro d’Italia 2025 la seconda delle tappe a Tirana. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista il 9, 10 e 11 maggio 2025, precisamente nelle città di Durazzo, Elbasan, Tirana e Valona.

La seconda delle tappe del Giro d’Italia sabato 10 maggio trasforma Tirana in un circuito a cronometro: ecco tutte le strade chiuse, i divieti e le modifiche alla viabilità.

Il Giro d’Italia 2025 prosegue con la seconda tappa: sabato 10 maggio, è il giorno della cronometro individuale sulle strade della capitale albanese. Dopo la vittoria del danese Mads Pedersen nella frazione inaugurale da Durazzo a Tirana, la maglia rosa torna in sella per 13,7 chilometri decisivi tra curve strette, salite brevi e rettilinei cittadini.

Il Giro d’Italia il 10 maggio 2025 ha un impatto anche sul traffico urbano. La Polizia di Tirana ha predisposto un vasto piano di strade chiuse e divieti di sosta, che interesseranno le principali arterie della città dalle 10:00 alle 18:00.

Strade chiuse Giro d’Italia a Tirana 10 maggio 2025

Per il Giro d’Italia a Tirana il 10 maggio 2025 strade chiuse alla viabilità dalle 10:00 alle 18:00 per strade centrali e periferiche. Di seguito l’elenco completo:

Piazza Skenderbej

Strade: “Urani Pano”, “Dedë Gjo Luli”, “Ibrahim Rugova”, “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, “Lek Dukagjini”, “Abdyl Frashëri”

Viali: “Gjergj Fishta”, “Bajram Curri”, “Zogu I” (fino a via Fortuzi)

Vie: “Muhamet Gjollesha”, “Dervish Hima”, “Strada di Elbasan – rotatoria Sauk”

Strade intorno al Palazzo della Cultura (area destinata al parcheggio delle squadre)

Divieti di sosta Giro d’Italia a Tirana il 10 maggio 2025

Dalle 08:00 alle 11:00 del 10 maggio 2025 per il Giro d’Italia 2025 è vietato parcheggiare in:

“Zogu i Zi”

Via di Durazzo, via “Fortuzi”, via “Dervish Hatixhe”

Via delle Barricate e strade retrostanti il Palazzo della Cultura

Divieti circolazione quartieri residenziali

In occasione del Giro d’Italia 2025 a Tirana il 10 maggio 2025 accesso vietato dalle 10:00 alle 18:00 in:

Zona “Papa Gjon Pali” e vie collegate: “Asim Zeneli”, “Ismail Qemali”, “Mustafa Matohiti” e altre

Zona “Ukraina e Lirë”

Nuovo Bazar e “Hoxha Tahsim” (accesso solo tramite via Dibrës e Farmacia 10)

Città Studenti, Ali Demi, Ex mercato elettrico (uscita solo su anello est tramite “Pasho Hysa” e “Pjetër Budi”)

Zona di Kodra e Priftit (completamente isolata durante il blocco)

Zona “Myslym Shyri” e Strada di Kavaja (collegamento solo su “Dritan Hoxha”)

Traffico a Tirana per il Giro d’Italia

Il traffico sarà deviato verso:

L’anello est e rotatoria di Shkoza

Via delle ambasciate (per chi proviene da Kavaja o Myslym Shyri)

Via “Agush Gjegjevica” per uscita da quartieri interni

I cittadini sono invitati a evitare spostamenti non necessari e a utilizzare percorsi alternativi indicati dalla Polizia.

Dove vedere il Giro d’Italia 2025

La partenza il 10 maggio 2025 del primo corridore è fissata alle 13:30, con l’ultimo arrivo previsto per le 17:15. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e Rai 2, in streaming gratuito su Rai Play. Per gli abbonati, la tappa sarà visibile su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

