MOBILITÀ

Tutte le modifiche alla viabilità, le chiusure e le linee del trasporto pubblico

Il Giro d’Italia 2026 arriva a Roma. Domenica 31 maggio la Capitale ospiterà l’ultima frazione della Corsa Rosa. La partenza è prevista dall’Eur con arrivo al Circo Massimo.

Per lo svolgimento della gara e degli eventi sono previste numerose chiusure stradali, divieti di sosta, modifiche alla viabilità. Deviazioni per oltre 60 linee del trasporto pubblico.

Tappa finale del Giro d’Italia: partenza dall’Eur e arrivo al Circo Massimo

La partenza della tappa conclusiva è prevista alle 15:25 dall’Eur. Prima del via ufficiale della corsa sono in programma diversi eventi collegati al Giro d’Italia.

Alle 11:15 partirà la Family Ride da viale delle Terme di Caracalla. Ore 13:30 prenderà il via il Giro delle Biciclette Elettriche da piazza Bocca della Verità. Alle 14:10, dal Quadrato della Concordia all’Eur, partirà la Carovana pubblicitaria. Infine, alle 15:25 scatterà la partenza dell’ultima tappa della Corsa Rosa.

Il percorso della tappa finale del Giro d’Italia a Roma

I corridori attraverseranno inizialmente viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven e viale Europa.

Da qui imboccheranno via Cristoforo Colombo utilizzando le corsie centrali e percorrendola interamente fino a Ostia.

Sul litorale il percorso interesserà il lungomare Lutazio Catulo e il lungomare Duilio. Successivamente la corsa tornerà verso il centro di Roma. Percorrendo nuovamente le corsie centrali della Colombo in direzione della città.

Il gruppo proseguirà quindi attraverso: Porta Ardeatina, Caracalla, Porta Capena, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II e i lungotevere dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi e dei Vallati, lungotevere de’ Cenci, lungotevere dei Pierleoni e lungotevere Aventino.

Successivamente i corridori del Giro d’Italia attraverseranno via della Greca fino a raggiungere il Circo Massimo.

Qui inizierà il circuito finale da ripetere otto volte, sviluppato tra viale Aventino, Porta Capena, viale Baccelli, Caracalla, via di San Gregorio, Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio e i tratti di lungotevere già interessati dal percorso, con arrivo conclusivo al Circo Massimo.

Giro d’Italia: strade chiuse previste a Roma

Le chiusure e i divieti terranno conto non solo del passaggio della corsa, ma anche delle attività di allestimento, messa in sicurezza e successivo smontaggio delle strutture.

Le prime chiusure all’Eur

Per il Giro d’Italia dalla notte tra venerdì e sabato è in vigore il divieto di fermata e di transito in viale Pasteur, nel tratto compreso tra il Quadrato della Concordia e viale dell’Astronomia, oltre che nell’area del Quadrato della Concordia.

Le chiusure nell’area del Circo Massimo

Dalle 13 di sabato è stata chiusa al traffico via del Circo Massimo nel tratto compreso tra viale Aventino-Porta Capena e via della Greca.

Dalla mezzanotte tra sabato e domenica scatterà la chiusura integrale di:

via del Circo Massimo;

via dei Cerchi;

piazza Bocca della Verità;

via della Greca;

Clivo dei Pubblici;

via delle Terme Deciane;

via dell’Ara Massima di Ercole.

Per queste prime chiusure saranno deviate le linee bus 51, 81, 118, 160 e 715.

Dalle 7 di domenica mattina si aggiungeranno la chiusura del lungotevere Aventino, carreggiata destra lato basamento, nel tratto compreso tra piazza dell’Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin, e la chiusura della stessa via di Santa Maria in Cosmedin nel tratto tra lungotevere Aventino e via della Greca.

Divieti di fermata all’Eur

Dalla notte tra sabato e domenica entreranno in vigore ulteriori divieti di fermata nelle seguenti strade:

via Ciro Il Grande;

piazzale dell’Agricoltura;

via Chopin tra via Bizet e viale Beethoven;

viale dell’Urbanistica;

viale dell’Astronomia tra viale Pasteur e viale Beethoven;

piazzale Sturzo;

viale Beethoven tra via Chopin e viale Europa;

piazzale Asia;

viale Europa da viale Beethoven alla Cristoforo Colombo;

piazzale delle Nazioni Unite;

piazza Marconi;

viale Civiltà del Lavoro tra piazzale Adenauer e il Quadrato della Concordia;

largo Pella;

piazzale Nervi.

Divieti e chiusure a Ostia

A Ostia i divieti interesseranno:

piazzale Cristoforo Colombo;

lungomare Lutazio Catulo;

lungomare Duilio;

piazza Sirio;

piazzale Magellano;

via Carbonelli nel tratto compreso tra lungomare Vespucci e via Valladolid;

via Valladolid nel tratto compreso tra via Carbonelli e piazzale Cristoforo Colombo.

Dalle 8 inizieranno progressivamente i divieti di transito nelle strade coinvolte dal passaggio della corsa.

Le chiusure sulla Cristoforo Colombo

La modifica più significativa per il Giro d’Italia riguarderà via Cristoforo Colombo.

Dalle ore 13 di domenica saranno chiuse al traffico le carreggiate centrali per l’intero percorso della gara, compresi i tratti del lungomare e il circuito nell’area di Ostia.

Sempre dalle 13, sul litorale romano, saranno introdotte modifiche alla viabilità e sensi unici temporanei:

in via Valladolid, da via Carbonelli a piazzale Cristoforo Colombo;

in via dell’Aquilone, da via Vivaldi a piazza della Stazione di Castel Fusano;

in via di San Fiorenzo, da piazzale Magellano a via Grimaldi Casta.

Modifiche sul Grande Raccordo Anulare e sulla Pontina

Tra le 11 e le 18:30, come comunicato da Anas, saranno necessarie importanti modifiche alla circolazione.

Sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna al chilometro 54,300 e in carreggiata esterna al chilometro 54,800, sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo “Uscita 26 Roma Eur – Via Pontina” in direzione centro.

Sulla Pontina, in direzione Eur, dal chilometro 15,800 al chilometro 10,550, la strada sarà chiusa al traffico in tutte le corsie di marcia.

In alternativa sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo Tor de’ Cenci-Spinaceto con deviazione sulla viabilità locale.

Giro d’Italia: modifiche del trasporto pubblico: 66 linee coinvolte

Durante la giornata saranno interessate dalle modifiche le linee:

3, 8, 06, 014, 016F, 062, 070, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 771, 772, 778, 779F, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, 982, H, C3, C7, C8, C13 e NMC.

Linee sospese

Saranno sospese:

40 dalle 7 alle 21;

51 dalle 7 alle 21;

64 dalle 7 alle 21;

70 dalle 7 alle 21;

160 dalle 12 alle 17;

170 da inizio servizio fino alle 21;

628 dalle 7 alle 21;

714 dalle 12:30 alle 17.

Linee limitate

Tra le principali limitazioni per il Giro d’Italia:

linea 3 tra Valle Giulia e Porta Maggiore;

linea 8 tra Casaletto e largo Bernardino da Feltre;

linea 31 tra piazzale Clodio e piazzale dell’Agricoltura;

linea 34 limitata a stazione San Pietro;

linea 44 tra via Montalcini e lungotevere Alberteschi;

linea 46 tra Monte Mario e stazione San Pietro;

linea 60 tra largo Pugliese e piazza dei Cinquecento;

linea 62 tra Tiburtina e piazza Barberini;

linea 63 tra via Rossellini e piazza Barberini;

linea 80 tra Porta di Roma e piazza Barberini;

linea 83 tra largo Valsabbia e piazza Barberini;

linea 98 tra largo Reduzzi e stazione San Pietro;

linea 115 limitata al Terminal Gianicolo;

linea 190F tra largo Mombasiglio e stazione San Pietro;

linea 715 tra via Tiberio Imperatore e stazione Ostiense;

linea 716 tra via Ballarin e stazione Ostiense;

linea 780 tra stazione Trastevere e metro Eur Magliana;

linea 781 tra via Scarperia e stazione Ostiense;

linea 791 tra circonvallazione Cornelia e via Pincherle;

linea 870 tra via del Trullo e Terminal Gianicolo;

linea 881 tra via Avanzini e stazione San Pietro;

linea 916F tra via Andersen e stazione San Pietro.

Linee deviate

Saranno deviate:

H;

23;

30;

73;

75;

81;

85;

87;

118;

280;

492;

671;

766;

792;

C3;

982;

NMC.

Le modifiche a Eur e Ostia

Tra le 13 e le 17 saranno deviate le linee 700, 705, 706, 772, 014 e C13.

La 708, la 762 e la 779F saranno deviate da inizio servizio fino alle 20 circa.

Le linee 709 e 712 saranno modificate dalle 12:30 alle 17.

La C7 sarà deviata per l’intera giornata.

Le linee 062 e 070 saranno sospese tra le 13 e le 17.

La linea 06 sarà sospesa dalle 13:30 alle 17 circa.

La linea 016F viaggerà tra Monti San Paolo e via Eschilo.

All’Eur saranno inoltre deviate le linee 771 e 778.

A San Paolo la linea C8 non raggiungerà temporaneamente il capolinea di viale Baldelli, limitando le corse all’altezza di via Accademia degli Agiati-via dell’Accademia Peloritana.

Giro d’Italia a Roma: una domenica di grandi eventi e modifiche alla viabilità

La tappa finale del Giro d’Italia rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno nella Capitale. Tuttavia, tra chiusure stradali, modifiche alla circolazione sulla Cristoforo Colombo, limitazioni sul Grande Raccordo Anulare, deviazioni sulla Pontina e variazioni per 66 linee del trasporto pubblico, cittadini e automobilisti dovranno pianificare con attenzione i propri spostamenti durante tutta la giornata di domenica.

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