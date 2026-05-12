Giro d’Italia 2026 a Potenza, strade chiuse e divieti
Strade chiuse, divieti di sosta e traffico modificato il 13 maggio per l’arrivo della corsa rosa
Il conto alla rovescia è iniziato per l’arrivo del Giro d’Italia 2026 a Potenza. La città lucana si prepara ad accogliere la quinta tappa della corsa rosa, la Praia a Mare-Potenza, in programma il 13 maggio 2026. Per garantire sicurezza e organizzazione dell’evento, il Comune ha disposto importanti modifiche alla viabilità con strade chiuse, divieti di sosta e limitazioni al traffico in diverse aree cittadine.
Giro d’Italia a Potenza: strade chiuse il 13 maggio
In occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Potenza, saranno chiuse numerose arterie principali della città. Il divieto di transito scatterà dalle ore 13:00 del 13 maggio 2026 fino a cessate esigenze lungo il percorso interessato dalla gara.
Le strade coinvolte sono:
- Via Vineola
- Via Rifreddo
- Rotatoria Viadotto Basento
- Viadotto Basento
- Via Nicola Vaccaro
- Via degli Oleandri
- Piazza Vittorio Emanuele II
- Corso Giuseppe Garibaldi
- Viale Guglielmo Marconi
- Viadotto dell’Industria
L’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi autorizzati e ai veicoli dell’organizzazione del Giro.
Divieti di sosta e rimozione forzata
Per il Giro d’Italia a Potenza saranno attivi anche divieti di sosta con rimozione forzata già dalle ore 6:00 del 13 maggio lungo tutte le strade interessate dal passaggio della corsa.
Ulteriori restrizioni scatteranno già dalla serata del 12 maggio, soprattutto nelle aree logistiche e nei parcheggi dedicati a team, sponsor, produzione televisiva e organizzazione.
Particolarmente interessate saranno:
- Piazza Don Bosco
- Piazza Zara e piazzali sovrastanti
- Via Roma
- Via Zara
- Via Milano
- Via Trieste
- Piazzale XXI Marzo
- Piazza Bologna
- Parcheggio MD
- Via Maratea
Viale dell’Unicef chiuso dal 12 maggio
Tra le modifiche più rilevanti legate al Giro d’Italia a Potenza c’è la chiusura totale di Viale dell’Unicef. Il divieto di transito in entrambe le direzioni scatterà dalle ore 20:30 del 12 maggio 2026 fino al termine delle esigenze organizzative.
La zona sarà utilizzata per le attività logistiche legate alla manifestazione sportiva.
Aree dedicate a Giro-E, sponsor e produzione TV
L’arrivo del Giro d’Italia a Potenza comporterà anche l’allestimento di numerose aree operative dedicate alla carovana rosa. In Piazza Zara saranno ospitati l’Open Village, i parcheggi per il Giro-E, sponsor, fornitori e bus ufficiali.
Anche il Centro Sportivo di Via Roma sarà trasformato nel quartier tappa con aree tecniche e servizi per gli atleti.
Parcheggi riservati alle persone con disabilità
Il piano traffico predisposto dal Comune prevede inoltre l’istituzione temporanea di stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità.
I parcheggi dedicati saranno attivati in:
- Via Viviani incrocio Viale Marconi
- Via Nazario Sauro
- Via Mantova
- Corso XVIII Agosto
- Area mercatale di Via Milano
Giro d’Italia a Potenza: città rivoluzionata per la corsa rosa
L’arrivo del Giro d’Italia a Potenza rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno per il capoluogo lucano. Tuttavia, le limitazioni al traffico comporteranno notevoli disagi alla circolazione tra il 12 e il 13 maggio.
Il consiglio per cittadini e automobilisti è quello di evitare gli spostamenti nelle aree interessate dalla tappa e utilizzare percorsi alternativi per ridurre i rallentamenti.
L’entusiasmo per il Giro d’Italia a Potenza resta comunque altissimo: la città si prepara ad accogliere migliaia di tifosi e appassionati pronti a vivere da vicino lo spettacolo della corsa rosa.
Leggi anche: Giro d’Italia 2026 a Catanzaro, strade chiuse e divieti