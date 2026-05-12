MOBILITÀ

Il conto alla rovescia è iniziato per l’arrivo del Giro d’Italia 2026 a Potenza. La città lucana si prepara ad accogliere la quinta tappa della corsa rosa, la Praia a Mare-Potenza, in programma il 13 maggio 2026. Per garantire sicurezza e organizzazione dell’evento, il Comune ha disposto importanti modifiche alla viabilità con strade chiuse, divieti di sosta e limitazioni al traffico in diverse aree cittadine.

Giro d’Italia a Potenza: strade chiuse il 13 maggio

In occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Potenza, saranno chiuse numerose arterie principali della città. Il divieto di transito scatterà dalle ore 13:00 del 13 maggio 2026 fino a cessate esigenze lungo il percorso interessato dalla gara.

Le strade coinvolte sono:

Via Vineola

Via Rifreddo

Rotatoria Viadotto Basento

Viadotto Basento

Via Nicola Vaccaro

Via degli Oleandri

Piazza Vittorio Emanuele II

Corso Giuseppe Garibaldi

Viale Guglielmo Marconi

Viadotto dell’Industria

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi autorizzati e ai veicoli dell’organizzazione del Giro.

Divieti di sosta e rimozione forzata

Per il Giro d’Italia a Potenza saranno attivi anche divieti di sosta con rimozione forzata già dalle ore 6:00 del 13 maggio lungo tutte le strade interessate dal passaggio della corsa.

Ulteriori restrizioni scatteranno già dalla serata del 12 maggio, soprattutto nelle aree logistiche e nei parcheggi dedicati a team, sponsor, produzione televisiva e organizzazione.

Particolarmente interessate saranno:

Piazza Don Bosco

Piazza Zara e piazzali sovrastanti

Via Roma

Via Zara

Via Milano

Via Trieste

Piazzale XXI Marzo

Piazza Bologna

Parcheggio MD

Via Maratea

Viale dell’Unicef chiuso dal 12 maggio

Tra le modifiche più rilevanti legate al Giro d’Italia a Potenza c’è la chiusura totale di Viale dell’Unicef. Il divieto di transito in entrambe le direzioni scatterà dalle ore 20:30 del 12 maggio 2026 fino al termine delle esigenze organizzative.

La zona sarà utilizzata per le attività logistiche legate alla manifestazione sportiva.

Aree dedicate a Giro-E, sponsor e produzione TV

L’arrivo del Giro d’Italia a Potenza comporterà anche l’allestimento di numerose aree operative dedicate alla carovana rosa. In Piazza Zara saranno ospitati l’Open Village, i parcheggi per il Giro-E, sponsor, fornitori e bus ufficiali.

Anche il Centro Sportivo di Via Roma sarà trasformato nel quartier tappa con aree tecniche e servizi per gli atleti.

Parcheggi riservati alle persone con disabilità

Il piano traffico predisposto dal Comune prevede inoltre l’istituzione temporanea di stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità.

I parcheggi dedicati saranno attivati in:

Via Viviani incrocio Viale Marconi

Via Nazario Sauro

Via Mantova

Corso XVIII Agosto

Area mercatale di Via Milano

Giro d’Italia a Potenza: città rivoluzionata per la corsa rosa

L’arrivo del Giro d’Italia a Potenza rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno per il capoluogo lucano. Tuttavia, le limitazioni al traffico comporteranno notevoli disagi alla circolazione tra il 12 e il 13 maggio.

Il consiglio per cittadini e automobilisti è quello di evitare gli spostamenti nelle aree interessate dalla tappa e utilizzare percorsi alternativi per ridurre i rallentamenti.

L’entusiasmo per il Giro d’Italia a Potenza resta comunque altissimo: la città si prepara ad accogliere migliaia di tifosi e appassionati pronti a vivere da vicino lo spettacolo della corsa rosa.

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