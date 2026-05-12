Giro d’Italia 2026 a Napoli, strade chiuse e divieti
Strade chiuse, divieti, traffico e viabilità il 14 maggio
Napoli accoglie una delle tappe più attese del Giro d’Italia 2026.
A Napoli Giovedì 14 maggio passa il Giro d’Italia 2026. Modifiche alla viabilità. Strade chiuse, divieti di transito. Stop alla sosta e cambiamenti per autobus e mezzi pubblici.
Il Comune di Napoli ha pubblicato il dispositivo temporaneo di circolazione. Interessa il centro cittadino, il lungomare e diverse arterie principali già dalla sera del 13 maggio 2026.
Ecco tutte le informazioni utili su traffico, viabilità e strade chiuse a Napoli per il Giro d’Italia 2026.
Giro d’Italia 2026 a Napoli: orari e viabilità
Le limitazioni al traffico entreranno in vigore in diverse fasce orarie tra il 13 e il 14 maggio 2026, con chiusure che interesseranno soprattutto il percorso di gara e le aree centrali della città.
Le restrizioni principali saranno attive:
- dalle ore 14:00 alle 18:30 del 14 maggio
- dalle ore 6:00 fino alle 22:30 in alcune zone del centro
- già dalla sera del 13 maggio per divieti di sosta e chiusure preventive
Strade chiuse a Napoli per il Giro d’Italia 2026
Divieto di transito lungo il percorso di gara
Dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del 14 maggio scatterà il divieto di transito veicolare e saranno sospesi anche gli attraversamenti pedonali lungo tutto il percorso della corsa.
Le strade interessate sono:
- via Provinciale di Caserta
- via Emanuele Gianturco
- via Reggia di Portici
- via Alessandro Volta
- via Amerigo Vespucci
- via Nuova Marina
- via Cristoforo Colombo
- via Ammiraglio Ferdinando Acton
- via Cesario Console
- piazza Plebiscito
Le chiusure coinvolgeranno soprattutto le carreggiate lato mare e le corsie dedicate ai mezzi pubblici.
Lungomare chiuso a Napoli: stop al traffico in via Partenope
Ulteriori limitazioni scatteranno dalle ore 17:00 alle 18:30 in:
- via Niccolò Tommaseo
- via Partenope, nel tratto tra piazza Vittoria e via Tommaseo
Il lungomare di Napoli sarà quindi parzialmente chiuso al traffico durante il passaggio della corsa.
Piazza Plebiscito e centro città: tutte le chiusure
Tra le zone maggiormente interessate dai divieti ci sono piazza Plebiscito e l’area monumentale.
Dalle 20:30 del 13 maggio alle 21:00 del 14 maggio sarà vietato il transito in:
- piazza Trieste e Trento
- via San Carlo
- via Filangieri di Candida Gonzaga
- via Solitaria
- piazzetta Salazar
- via San Nicola da Tolentino
- rampe Brancaccio
In alcune strade il passaggio sarà consentito esclusivamente a residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli autorizzati.
Galleria Vittoria chiusa il 14 maggio 2026
Importanti modifiche anche nella zona del porto e del centro.
Dalle 6:30 alle 18:30 sarà vietato il transito in:
- Galleria Vittoria
- via Cesario Console
- via Ammiraglio Ferdinando Acton
- via Giardini Molosiglio
- rampe Paggeria
La chiusura della Galleria Vittoria potrebbe causare forti rallentamenti alla circolazione cittadina.
Piazza Municipio chiusa fino a sera
Dalle ore 6:00 alle 22:30 sarà chiusa anche piazza Municipio nel tratto compreso tra:
- via Vittorio Emanuele III
- via Ammiraglio Ferdinando Acton
La carreggiata adiacente al Castel Nuovo resterà interdetta al traffico per tutta la giornata.
Giro d’Italia 2026 a Napoli: divieti di sosta e rimozione auto
Il Comune ha disposto anche numerosi divieti di sosta con rimozione forzata.
Le limitazioni scatteranno dalle ore 18:00 del 13 maggio e interesseranno:
- piazza Plebiscito
- via Acton
- via Colombo
- via Nuova Marina
- via Vespucci
- via Volta
- via Chiatamone
- piazza Trieste e Trento
- via San Carlo
- piazza Municipio
- via Santa Lucia
Saranno sospese anche le strisce blu e tutte le aree di parcheggio autorizzate.
Sensi unici e modifiche alla circolazione
Per gestire la viabilità durante il Giro d’Italia 2026 a Napoli saranno introdotti anche sensi unici temporanei.
Senso unico temporaneo
Dalle 20:30 del 13 maggio alle 21:00 del 14 maggio:
- piazza Carolina sarà a senso unico verso via Chiaia
- via Chiaia sarà a senso unico verso via Filangieri
Doppio senso temporaneo
In via Chiatamone sarà attivato il doppio senso di circolazione dalle 6:30 alle 18:30 del 14 maggio.
Mezzi pubblici deviati a Napoli per il Giro d’Italia 2026
Le aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano modificheranno percorsi e fermate nelle strade coinvolte dal dispositivo di traffico.
Sono previste:
- deviazioni autobus
- modifiche alle fermate ANM
- rallentamenti sul lungomare
- variazioni alle linee urbane ed extraurbane
Per muoversi in città sarà preferibile utilizzare metropolitana, funicolari e mezzi ferroviari.
Giro d’Italia 2026 a Napoli: consigli per cittadini e turisti
Per evitare disagi durante la giornata del 14 maggio è consigliabile:
- evitare l’uso dell’auto privata
- controllare in anticipo le strade chiuse
- utilizzare metro e mezzi pubblici
- non parcheggiare nelle aree soggette a rimozione
- spostarsi con anticipo rispetto agli orari di chiusura
Napoli si prepara così a vivere una giornata di grande sport e spettacolo con il passaggio del Giro d’Italia 2026, uno degli eventi più seguiti e attesi dell’anno.
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