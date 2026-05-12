MOBILITÀ

Catanzaro si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia 2026. Una giornata che cambierà completamente la viabilità.

Sono previste in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026 strade chiuse e divieti.

In occasione della quarta tappa della corsa rosa, in programma il 12 maggio con partenza dal capoluogo calabrese e arrivo a Cosenza, il Comando della Polizia Locale ha predisposto una lunga ordinanza con divieti di transito, soste vietate e deviazioni in numerose zone della città.

La tappa odierna del Giro d’Italia 2026, lunga 138 chilometri, rappresenta la ripartenza dopo il giorno di riposo. La maglia rosa è al momento sulle spalle dell’uruguaiano Guillermo Silva della Xds Astana.

Dopo la partenza da Catanzaro, i corridori raggiungeranno Lamezia Terme per poi proseguire lungo la costa tirrenica fino alla salita di Cozzo Tunno e all’arrivo finale a Cosenza.

Strade chiuse a Catanzaro Giro d’Italia 2026

Le limitazioni al traffico per il Giro d’Italia a Catanzaro, interesseranno gran parte della città, dal centro storico ai quartieri nord, con divieti di transito e di sosta attivi già dalle prime ore del mattino.

Tra le principali strade coinvolte figurano:

Corso Mazzini ;

; Piazza Matteotti ;

; Piazza Garibaldi ;

; Via Italia ;

; Via Milelli ;

; Ponte Bisantis ;

; Viale De Filippis ;

; Piazza Montenero ;

; Via Cantafio ;

; Via Panella ;

; Piazza Montegrappa ;

; Via Piave ;

; Piazza Stocco ;

; Via Cavour.

Chiusi anche Piazzale Campo Scuola, Piazzale Giuseppe Rattà e Piazzale Cimitero, destinati alla logistica della corsa rosa.

Centro storico blindato per il Giro d’Italia 2026

Nel cuore della città saranno attivi divieti di transito a fasce orarie. Dalle 8:30 alle 14 resteranno chiusi al traffico Corso Mazzini, Piazza Garibaldi, Piazza Basilica Immacolata e Piazza Grimaldi.

Dalle 10:30 alle 14 scatteranno invece ulteriori restrizioni lungo il percorso del Giro, con blocchi temporanei della circolazione e deviazioni obbligatorie per consentire il passaggio dei corridori e dei mezzi organizzativi.

Giro d’Italia 2026 a Catanzaro, attenzione alla Tangenziale Ovest

Particolare attenzione sarà necessaria sulla Tangenziale Ovest e nelle aree di San Leonardo, Siano e Pontegrande.

Intorno alle 13 è prevista un’interdizione temporanea della Tangenziale nel tratto compreso tra Viadotto Basso e Via G. Da Fiore per consentire il trasferimento dei bus delle squadre.

Per chi proviene da Siano sarà possibile procedere esclusivamente verso nord città attraverso Via G. Gangale, mentre diverse deviazioni saranno attive verso la zona ospedale e il centro cittadino.

L’invito della Polizia Locale

La Polizia Locale invita i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari nelle fasce orarie interessate dal passaggio della corsa e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli agenti presenti lungo il percorso.

L’arrivo del Giro d’Italia 2026 rappresenta un importante evento sportivo e mediatico per Catanzaro, ma comporterà inevitabilmente rallentamenti e disagi alla circolazione per gran parte della giornata.

Leggi anche: Autostrada del Brennero chiusa il 30 maggio 2026: orari e percorsi alternativi