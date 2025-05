MOBILITÀ

Il Giro d’Italia 2025 arriva a Napoli giovedì 15 maggio 2025: ecco le strade chiuse, gli orari dei divieti, il piano traffico completo e la mappa ufficiale.

Napoli accoglie la sesta tappa del Giro d’Italia 2025, in arrivo da Potenza. Il traguardo, previsto sul lungomare di via Caracciolo, richiamerà migliaia di spettatori, ma comporterà gravi disagi alla viabilità cittadina.

Il percorso – articolato su 226 km – partirà da Potenza, in Basilicata, e attraverserà la Lucania, l’Irpinia, il Nolano fino al lungomare di Napoli dove è previsto il traguardo

Il Comune ha predisposto un articolato dispositivo di traffico: divieti di sosta, strade chiuse, modifiche alla circolazione e perfino stop ai pedoni in alcuni tratti.

Vediamo nel dettaglio tutte le strade chiuse e i divieti a Napoli per il Giro d’Italia 2025

Il percorso della tappa del Giro d’Italia a Napoli

La tappa del Giro d’Italia 2025 di giovedì 15 maggio parte da Potenza e attraversa la Basilicata, l’Irpinia, il Nolano e l’area orientale di Napoli, per concludersi sul lungomare partenopeo. I ciclisti giungeranno a Napoli da est e attraverseranno il centro della città fino al traguardo in via Caracciolo, per la quarta volta consecutiva.

Strade chiuse a Napoli Giro d’Italia 2025

Divieti di sosta Giro d’Italia 2025 a Napoli da mercoledì 14 maggio ore 18

Scattano dalle ore 18 del 14 maggio i divieti di sosta con rimozione forzata lungo l’intero tracciato interessato dalla gara. Le strade interessate sono:

Via Emanuele Gianturco (carreggiata lato mare)

(carreggiata lato mare) Via Reggia di Portici

Via Alessandro Volta

Via Amerigo Vespucci

Via Nuova Marina

Via Cristoforo Colombo

Via Ferdinando Acton , anche nel tratto tra Galleria Vittoria e via Nazario Sauro

, anche nel tratto tra Via Nazario Sauro , via Partenope , via Caracciolo (da piazza Vittoria a Rotonda Diaz), viale Anton Dohrn , via Cesario Console

, , (da piazza Vittoria a Rotonda Diaz), , Via Chiatamone (lato sinistro direzione Santa Lucia)

(lato sinistro direzione Santa Lucia) Piazza della Repubblica: divieti su entrambi i lati da vico Satriano a via fratelli Magnoni (eccetto stalli del Commissariato San Ferdinando)

Divieti di circolazione Giro d’Italia 2025 a Napoli giovedì 15 maggio dalle ore 14

A Napoli, a partire dalle ore 14 di giovedì 15 maggio 2025, scatteranno i divieti di transito su tutte le principali arterie interessate dalla corsa:

Via Emanuele Gianturco

Via Reggia di Portici

Via Alessandro Volta

Via Amerigo Vespucci

Via Nuova Marina

Via Cristoforo Colombo

Via Ferdinando Acton

Via Nazario Sauro

Via Partenope

Piazza del Plebiscito (carreggiata antistante il Comiliter)

(carreggiata antistante il Comiliter) Via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria (transito consentito solo a residenti, mezzi con contrassegno H, emergenze)

Limitazioni al traffico Giro d’Italia 2025 a Napoli

Sempre il 15 maggio, dalle ore 14, il transito in Piazza Vittoria sarà consentito solo ai veicoli diretti verso le seguenti strade:

via Giorgio Arcoleo

via Niccolò Tommaseo

via Chiatamone

via Ugo Foscolo

via Alessandro Dumas Padre

via Lucilio

via Generale Giordano Orsini

via Santa Lucia

via Palepoli

via Marino Turchi

via Raffaele De Cesare

via Cesario Console

via Filangieri

via Chiaia

via dei Mille (da via Filangieri a via Vito Fornari)

e altri vicoli limitrofi alla zona rossa

Giro d’Italia a Napoli: divieti anche per i pedoni

Per motivi di sicurezza, fin dalla tarda mattinata del 15 maggio saranno installate recinzioni lungo il tracciato e vietato l’attraversamento pedonale nei seguenti tratti:

via Gianturco

via Reggia di Portici

via Volta

via Vespucci

via Nuova Marina

via Colombo

via Ferdinando Acton

via Nazario Sauro

via Partenope

via Francesco Caracciolo (da piazza Vittoria a Rotonda Diaz)

Informazioni utili e mappa ufficiale

Il Comune di Napoli ha pubblicato sul suo sito istituzionale la mappa dettagliata dei divieti, i percorsi alternativi e tutte le informazioni aggiornate. Per consultare l’ordinanza completa, visita il portale ufficiale del Comune di Napoli: www.comune.napoli.it – pagina dedicata al Giro d’Italia 2025

