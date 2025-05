MOBILITÀ

Giro d’Italia 2025 a Lucca il 20 maggio 2025, tutte le strade chiuse, divieti di sosta, divieti di circolazione e scuole chiuse.

Lucca si prepara a vivere un’altra giornata di grande ciclismo. Martedì 20 maggio 2025 il Giro d’Italia torna protagonista a Lucca con una spettacolare tappa a cronometro, che partirà da Piazza Napoleone per concludersi a Pisa, in Piazza dei Miracoli.

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, il Comune per il Giro d’Italia 2025 a Lucca ha disposto numerose chiusure stradali, modifiche alla viabilità e la chiusura delle scuole.

Giro d’Italia 2025, partenza da Lucca, arrivo a Pisa

Per il Giro d’Italia 2025 a Lucca i corridori attraverseranno il centro storico, le Mura Urbane, i quartieri periferici e poi proseguiranno verso la provincia di Pisa.

La tappa rappresenta un momento di grande visibilità per la città, accompagnata da eventi collaterali promossi sul portale ufficiale del turismo: turismo.lucca.it.

Giro d’Italia 2025 Lucca: strade chiuse e divieti di sosta

L’allestimento delle strutture e lo svolgimento della gara comporteranno divieti di sosta e transito veicolare in diverse aree della città:

Divieti di sosta validi a Lucca tra il 18 e il 20 maggio

Parcheggio Palatucci : divieto di sosta nella porzione centrale dalle ore 20:00 del 18 maggio.

: divieto di sosta nella porzione centrale dalle ore 20:00 del 18 maggio. Piazza della Magione : divieto di sosta dalle ore 10:00 del 19 maggio.

: divieto di sosta dalle ore 10:00 del 19 maggio. Piazza della Caserma, parcheggi Carducci e Cittadella : divieto di sosta dalle ore 6:00 del 20 maggio.

: divieto di sosta dalle ore 6:00 del 20 maggio. Corso Garibaldi (tra via del Peso e via del Molinetto): parcheggi riservati ai residenti.

Strade chiuse a Lucca per il Giro d’Italia 2025

Chiusura area partenza – Piazza Napoleone

Dalle 11:00 del 19 maggio alle 22:00 del 20 maggio:

Piazza Napoleone (con eccezioni fino alle 15:00 del 19 maggio)

Piazza del Giglio

Via Vittorio Veneto (tra Piazza Napoleone e la Discesa delle Mura Urbane)

Viale delle Mura Urbane (tratto percorso di gara)

Piazza Vittorio Emanuele

Discesa delle Mura Urbane

Via Francesco Carrara

Rampa del Baluardo San Salvatore

Dalle 15:00 del 19 maggio alle 22:00 del 20 maggio:

Via Vittorio Emanuele (tra Via Burlamacchi e Via Vittorio Veneto)

Via Beccheria (eccetto carico/scarico)

Via San Girolamo (tra Corso Garibaldi e Piazza del Giglio)

Martedì 20 maggio: percorso di gara e divieti dalle 6:00 alle 19:00

Su disposizione della Prefettura, per il Giro d’Italia 2025 a Lucca dalle ore 6:00 alle 19:00 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il tracciato della cronometro:

Piazza Napoleone

Via Vittorio Veneto

Le Mura Urbane

Via dei Bacchettoni

Via Elisa

Piazzale Don Aldo Mei

Viale Cadorna

Via di Tiglio

Via Ingrellini

Via di Mugnano

Via Vitali

Via di Sorbano del Vescovo

Via del Ponte S.

Via della Chiesa di Sorbano del Giudice

Via di Vitricaia

Via Nuova per Pisa

Divieto di transito veicolare – 20 maggio dalle 8:00 alle 18:00

Nelle stesse aree, martedì 20 maggio, sarà vietato il transito ai veicoli non autorizzati, eccetto mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli dell’organizzazione. Le zone soggette a chiusura includono:

Corso Giuseppe Garibaldi (tra Via del Peso e Via Vittorio Veneto)

Piazza Umberto I

Piazzale Risorgimento (porzione ovest)

Via San Girolamo (tra Via Francesco Carrara e Corso Garibaldi)

Corsia lato Mura tra parcheggio Carducci e Porta San Pietro

Via dei Bacchettoni (tra Via della Quarquonia e Via Elisa)

Via Elisa (tra Piazza San Ponziano e Porta Elisa)

Porta Elisa

Mercoledì 21 maggio: tappa Viareggio–Castelnuovo nei Monti, ancora strade chiuse a Lucca

Il giorno successivo, mercoledì 21 maggio, il Giro d’Italia 2025 passerà nuovamente nel territorio di Lucca durante la tappa Viareggio–Castelnuovo nei Monti. Anche in questo caso saranno chiusi i centri abitati di Torre, Cappella, San Lorenzo, San Cassiano di Moriano e Sesto di Moriano, dalle 10:30 alle 13:00 o comunque fino al termine del passaggio della corsa.

Scuole chiuse il 20 e 21 maggio a Lucca

Con l’ordinanza n. 1072 del 5 maggio 2025, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole e dei servizi educativi comunali e privati per martedì 20 e mercoledì 21 maggio, in occasione della decima e undicesima tappa del Giro d’Italia 2025.

